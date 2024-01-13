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Краще їхати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині

13 січня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Краще їхати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині
Затори по дорозі на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На ранок 13 січня з'явилися свіжі дані щодо перетину південного кордону України з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори, але їхні розміри залишаються невеликими. Також поїздка до Румунії наразі не ускладнена і залишається доступною для маневрування.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяк та КПП. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах села Старокозачого, Сарати, Татарбунарів, Холмське та Сафʼян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години 2 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, на українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У суботу, 13 січня, на українських АЗС знову знизились ціни на деякі види пального. Найбільше у вартості втратив автогаз. Ціни на цей вид пального впали майже на 10 копійок. 

Також ми писали, що в холодну пору року до автомобіля прилипають сіль, пісок, реагенти, які використовують дорожні служби для боротьби зі зледенінням доріг. Всі ці шкідливі для машини речовини псують лакофарбове покриття та сприяють корозії. Тому їх потрібно регулярно видаляти з кузова та днища авто.

Додамо, коли авто починає надмірно витрачати моторну оливу, то це може означати серйозні проблеми з двигуном. Якщо річ у прокладках та ущільненнях, то ці неполадки досить просто виявити та усунути, втім, існують приховані причини, розуміння яких допоможе вчасно запобігти серйозним ушкодженням агрегатів автомобіля.

Одеса
кордон
Одеська область
затори
Одеська ОДА
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