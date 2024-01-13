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Лучше ехать сейчас — какая ситуация с КПП в Одесской области

13 января 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Лучше ехать сейчас — какая ситуация с КПП в Одесской области
Пробки по дороге на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

К утру 13 января появились свежие данные о пересечении южной границы Украины с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки, но их размеры остаются небольшими. Также поездка в Румынию пока не затруднена и остается доступной для маневрирования.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяк и КПП. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах села Старокозачье, Сараты, Татарбунар, Холмское и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа 2 минут. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 13 января, на украинских АЗС снова снизились цены на некоторые виды горючего. Больше всего в стоимости потерял автогаз. Цены на этот вид горючего упали почти на 10 копеек.

Также мы писали, что в холодное время года к автомобилю прилипают соль, песок, реагенты, использующие дорожные службы для борьбы с оледенением дорог. Все эти вредные для машины вещества портят лакокрасочное покрытие и способствуют коррозии. Поэтому их нужно регулярно удалять из кузова и днища авто.

Добавим, когда авто начинает излишне тратить моторное масло, то это может означать серьезные проблемы с двигателем. Если дело в прокладках и уплотнениях, то эти неполадки достаточно просто обнаружить и устранить, впрочем, существуют скрытые причины, понимание которых поможет вовремя предотвратить серьезные повреждения агрегатов автомобиля.

Одесса
граница
Одесская область
пробки
Одесская ОГА
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