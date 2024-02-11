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Краще їхати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині вранці 11 лютого

11 лютого 2024 10:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Краще їхати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині вранці 11 лютого
Затори по дорозі на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На ранок 11 лютого з'явилися свіжі дані щодо перетину південного кордону України з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори, але їхні розміри залишаються невеликими. Також поїздка до Румунії наразі не ускладнена і залишається доступною для маневрування.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяк та КПП. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Краще їхати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині вранці 11 лютого - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати та Сафʼян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години. 

Краще їхати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині вранці 11 лютого - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Варто додати, що за останню добу змінилися ціни на пальне на українських автозаправних станціях. У неділю, 11 лютого, вартість бензину та дизпалива не змінилась. Ціни на автогаз також лишилися на рівні попереднього дня.

Більше про авто

Нагадаємо, українські автолюбителі часто шукають можливість купити вживане авто в Європі, щоб отримати машину, яка не мала пробігу вітчизняними дорогами, не заправлялася абияким пальним, регулярно проходила техогляд та обслуговувалася на фірмових СТО. Але навіть у країнах ЄС ви не застраховані від обману, тому перед купівлею автомобіль потрібно ретельно перевіряти.

Також ми писали, що в Україні власники елітних транспортних засобів мають сплатити так званий "податок на розкіш" у 2024 році. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.

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Одеська ОДА
Новини Одеси
пальне

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