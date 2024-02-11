Краще їхати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині вранці 11 лютого

Затори по дорозі на Паланку. Фото: скриншот

На ранок 11 лютого з'явилися свіжі дані щодо перетину південного кордону України з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори, але їхні розміри залишаються невеликими. Також поїздка до Румунії наразі не ускладнена і залишається доступною для маневрування.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяк та КПП. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати та Сафʼян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Варто додати, що за останню добу змінилися ціни на пальне на українських автозаправних станціях. У неділю, 11 лютого, вартість бензину та дизпалива не змінилась. Ціни на автогаз також лишилися на рівні попереднього дня.

Більше про авто

Нагадаємо, українські автолюбителі часто шукають можливість купити вживане авто в Європі, щоб отримати машину, яка не мала пробігу вітчизняними дорогами, не заправлялася абияким пальним, регулярно проходила техогляд та обслуговувалася на фірмових СТО. Але навіть у країнах ЄС ви не застраховані від обману, тому перед купівлею автомобіль потрібно ретельно перевіряти.

Також ми писали, що в Україні власники елітних транспортних засобів мають сплатити так званий "податок на розкіш" у 2024 році. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.