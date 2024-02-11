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Лучше ехать сейчас — какая ситуация с КПП в Одесской области утром 11 февраля

11 февраля 2024 10:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Лучше ехать сейчас — какая ситуация с КПП в Одесской области утром 11 февраля
Пробки по дороге на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

К утру 11 февраля появились свежие данные о пересечении южной границы Украины с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки, но их размеры остаются небольшими. Также поездка в Румынию пока не затруднена и остается доступной для маневрирования.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяк и КПП. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Лучше ехать сейчас - какая ситуация с КПП в Одесской области утром 11 февраля - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа.

Лучше ехать сейчас - какая ситуация с КПП в Одесской области утром 11 февраля - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Следует добавить, что за последние сутки изменились цены на топливо на украинских автозаправочных станциях. В воскресенье, 11 февраля, стоимость бензина и дизтоплива не изменилась. Цены на автогаз остались на уровне предыдущего дня.

Больше об авто

Напомним, украинские автолюбители часто ищут возможность купить подержанное авто в Европе, чтобы получить машину, которая не имела пробега по отечественным дорогам, не заправлялась каким-то горючим, регулярно проходила техосмотр и обслуживалась на фирменных СТО. Но даже в странах ЕС вы не застрахованы от обмана, потому перед покупкой автомобиль нужно тщательно проверять.

Также мы писали, что в Украине владельцы элитных транспортных средств должны уплатить так называемый "налог на роскошь" в 2024 году. В правительстве назвали модели автомобилей, за которые взимается транспортный налог.

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