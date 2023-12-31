Краще їхати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 31 грудня

Затори по дорозі на Паланку. Фото: скриншот

Станом на сьогоднішній вечір, 31 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються незначні затори. До Румунії також добратися наразі нескладно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні менш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Татарбунар та Сафʼян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години 2 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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Нагадаємо, в наступному році очікується відносне зростання реалізації автомобілів. Кінцева цифра продажів буде залежати від податкових умов, можливостей фінансування покупок та загального росту економіки України.

Додамо, суддя Вищого антикорупційного суду Валерія Чорна у вересні 2022 року придбала нове елітне авто BMW Х6, маючи при цьому Hyundai Santa Fe 2012 року випуску. Вартість BMW може сягати 100 тисяч доларів. Ба більше, у грудні 2023-го вона стала власницею земельної ділянки та будинку у Борисполі під Києвом.