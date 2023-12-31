Лучше ехать сейчас — какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 31 декабря

Пробки по дороге на Паланку. Фото: скриншот

На сегодняшний вечер, 31 декабря, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса – Рени в сторону молдавской границы наблюдаются незначительные пробки . В Румынию тоже добраться пока несложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps .

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Заторы на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" есть пробка в районе КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Дорога в Паланку продлится сегодня менее часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Актуальная ситуация на пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное. Фото: онлайн-камеры

Заторы на Орловку

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар и Сафьян. Дорога до дунайской границы продлится сегодня четыре часа 2 минуты. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Заторы на Орловку. Фото: скриншот

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Напомним, в следующем году ожидается относительный рост реализации автомобилей. Конечная цифра продаж будет зависеть от налоговых условий, возможностей финансирования покупок и общего роста экономики Украины.

Добавим, Судья Высшего антикоррупционного суда Валерия Черная в сентябре 2022 года приобрела новый элитный автомобиль BMW Х6, имея при этом Hyundai Santa Fe 2012 года выпуска. Стоимость BMW может достигать 100 тысяч долларов. Более того, в декабре 2023-го она стала владелицей земельного участка и дома в Борисполе под Киевом.