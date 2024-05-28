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Краще залишитись вдома — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

28 травня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні: 29 травня
Дівчина з парасолею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 29 травня, буде похмурою та дощовою. Вдень та вночі очікуються короткочасні опади, місцями — гроза. Та попри це, температура повітря підійметься до +22 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Вдень помірний дощ. Гроза.
  • Температура вночі +14...+16 °C, вдень +19...+21 °C.
  • Температура морської води +18...+19 °C.
  • Вітер південно-східний, 2-6 м/с.
Краще залишитись вдома — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно.
  • Помірний дощ, вночі місцями значний. Гроза.
  • Вітер південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +12...+17 °C, вдень +19...+24 °C.
  • На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.
Краще залишитись вдома — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть переважно високій, а в прибережних районах підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, а саме у таких містах: Ізмаїл, Болград, Сарата, Роздільна, Сербка, Чорноморськ, Любашівка. 

Погода в Україні на 29 травня

Погода в Україні у середу, 29 травня, буде доволі теплою. Однак деякі області накриють зливи. За словами синоптикині Наталки Діденко, локальні грозові дощі пройдуть на заході та півдні, а до кінця доби дощі охоплять всю Україну.

При цьому, найтепліше буде на півночі та сході, +26...+29 °C. Найхолоднішою виявиться південна частина країни +20...+24°C. У центрі очікується +22...+26 °C.

Краще залишитись вдома — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що штормове попередження оголосили в Одесі на сьогодні, 29 травня. У місті очікується гроза та шквальний вітер з поривами 15-17 м/с. Рівень небезпеки у регіоні — жовтий. 

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