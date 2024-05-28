Погода в Одесі і області сьогодні: 29 травня

Краще залишитись вдома — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 29 травня, буде похмурою та дощовою. Вдень та вночі очікуються короткочасні опади, місцями — гроза. Та попри це, температура повітря підійметься до +22 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Вдень помірний дощ. Гроза.
- Температура вночі +14...+16 °C, вдень +19...+21 °C.
- Температура морської води +18...+19 °C.
- Вітер південно-східний, 2-6 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно.
- Помірний дощ, вночі місцями значний. Гроза.
- Вітер південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +12...+17 °C, вдень +19...+24 °C.
- На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.
На Одещині погодні умови сприятимуть переважно високій, а в прибережних районах підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, а саме у таких містах: Ізмаїл, Болград, Сарата, Роздільна, Сербка, Чорноморськ, Любашівка.
Погода в Україні на 29 травня
Погода в Україні у середу, 29 травня, буде доволі теплою. Однак деякі області накриють зливи. За словами синоптикині Наталки Діденко, локальні грозові дощі пройдуть на заході та півдні, а до кінця доби дощі охоплять всю Україну.
При цьому, найтепліше буде на півночі та сході, +26...+29 °C. Найхолоднішою виявиться південна частина країни +20...+24°C. У центрі очікується +22...+26 °C.
Нагадаємо, що штормове попередження оголосили в Одесі на сьогодні, 29 травня. У місті очікується гроза та шквальний вітер з поривами 15-17 м/с. Рівень небезпеки у регіоні — жовтий.
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