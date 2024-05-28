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Лучше остаться дома — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

28 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Україні та Києві завтра, 29 травня
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 29 мая, будет пасмурной и дождливой. Днем и ночью ожидаются кратковременные осадки, местами гроза. Тем не менее, температура воздуха поднимется до +22 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Ночью днем. Возможны грозы.
  • Температура ночью +14...+16 °C, днем +19...+21 °C.
  • Температура морской воды +18...+19 °C.
  • Ветер юго-восточный, 2-6 м/с.
Лучше остаться дома — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно.
  • Умеренный дождь, ночью местами значительный. Возможны грозы.
  • Ветер южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +12...+17 °C, днем +19...+24 °C.
  • На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
Лучше остаться дома — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой, а в прибрежных районах повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, а именно в таких городах: Измаил, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Черноморск, Любашевка.

Погода в Украине на 29 мая

Погода в Украине в среду, 29 мая, будет достаточно теплой. Однако некоторые области накроют ливни. По словам синоптикини Наталки Диденко, локальные грозовые дожди пройдут на западе и юге, а к концу суток дожди охватят всю Украину.

При этом теплее всего будет на севере и востоке, +26...+29 °C. Самой холодной окажется южная часть страны +20...+24°C. В центре ожидается +22...+26°C.

Лучше остаться дома — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что штормовое предупреждение было объявлено в Одессе на сегодня, 29 мая. В городе ожидается гроза и шквальный ветер с порывами 15-17 м/с. Уровень опасности в регионе — желтый.

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