Погода в Одесі і області на сьогодні, 18 квітня

Пара ховається від дощу під парасолею. Фото: Борис Корпусенко

Сьогодні, 18 квітня, в Одесі очікується похолодання та опади. Місто зануриться у весняну прохолоду з хмарним небом та дощем, який може тривати протягом дня. Температура повітря становитиме до +16 °С, а температура морської води — +9...+10 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Помірний дощ.

Вітер північний до 11 м/с.

Температура вночі та вдень +14...+16 °С.

Схід сонця: 18 квітня сонце зійшло о 06:04.

Захід сонця: 18 квітня сонце заходитиме о 19:49.

Тривалість світлового дня: 13 годин і 45 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно.

Помірний дощ. Вдень місцями гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура ночі та вдень +11...+16°С, вночі місцями до +8°С.

На автошляхах області видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 18 квітня

В четвер, 18 квітня, в Україні знов настає похолодання. Після позачергового потепління до +26...+28 °С прийшла черга готувати теплий одяг.

Похолодання більше стосується західних областей, північних та значної частини центру. Сьогодні, 18-го квітня, в цих регіонах протягом дня очікується +6...+12 °С.

А на сході триватиме літо, +24...+29 °С. Тепло буде в Дніпрі та Кропивницькому з районами, також на півдні, вдень +19...+22 °С, місцями до +24 °С.

Погода в Україні 18 квітня. Фото: скриншот



Додамо, що дощі через діяльність циклону та атмосферних фронтів пройдуть у четвер практично повсюди, з сильним вітром, у Карпатах йтиме сніг. На сході опади місцями, а на півдні будуть сонячні прояснення. Там, де тепліше, прогримлять грози.