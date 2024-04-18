Погода в Одесі і області на сьогодні, 18 квітня

Краще залишитись вдома — синоптики попередили про погоду в Одесі сьогодні
Сьогодні, 18 квітня, в Одесі очікується похолодання та опади. Місто зануриться у весняну прохолоду з хмарним небом та дощем, який може тривати протягом дня. Температура повітря становитиме до +16 °С, а температура морської води — +9...+10 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Помірний дощ.
- Вітер північний до 11 м/с.
- Температура вночі та вдень +14...+16 °С.
Схід сонця: 18 квітня сонце зійшло о 06:04.
Захід сонця: 18 квітня сонце заходитиме о 19:49.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 45 хвилини.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно.
- Помірний дощ. Вдень місцями гроза.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура ночі та вдень +11...+16°С, вночі місцями до +8°С.
- На автошляхах області видимість до 2 км.
Погода в Україні 18 квітня
В четвер, 18 квітня, в Україні знов настає похолодання. Після позачергового потепління до +26...+28 °С прийшла черга готувати теплий одяг.
Похолодання більше стосується західних областей, північних та значної частини центру. Сьогодні, 18-го квітня, в цих регіонах протягом дня очікується +6...+12 °С.
А на сході триватиме літо, +24...+29 °С. Тепло буде в Дніпрі та Кропивницькому з районами, також на півдні, вдень +19...+22 °С, місцями до +24 °С.
Додамо, що дощі через діяльність циклону та атмосферних фронтів пройдуть у четвер практично повсюди, з сильним вітром, у Карпатах йтиме сніг. На сході опади місцями, а на півдні будуть сонячні прояснення. Там, де тепліше, прогримлять грози.
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