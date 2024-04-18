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Лучше остаться дома — синоптики предупредили о погоде в Одессе сегодня

18 апреля 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области на сегодня, 18 апреля.
Пара прячется от дождя под зонтиком. Фото: Борис Корпусенко
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 18 апреля, в Одессе ожидается похолодание и осадки. Город погрузится в весеннюю прохладу с облачным небом и дождем, который может лить весь день. Температура воздуха будет составлять до +16 °С, а температура морской воды — +9...+10 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь.
  • Ветер северо-западный до 11 м/с.
  • Ночью и днем +14...+16 °С.

Восход: 18 апреля солнце взошло в 06:04.
Заход: 18 апреля солнце будет заходить в 19:49.
Продолжительность светового дня: 13 часов и 45 минут.

Лучше остаться дома — синоптики предупредили о погоде в Одессе сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно.
  • Возможен дождь. Днем местами гроза.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью и днем +11...+16 °С, ночью местами до +8 °С.
  • На дорогах области видимость до 2 км.
Лучше остаться дома — синоптики предупредили о погоде в Одессе сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 18 апреля

В четверг, 18 апреля, в Украине снова наступает похолодание. После внеочередного потепления до +26...+28 °С пришел черед готовить теплую одежду.

Похолодание больше касается западных областей, северных и значительной части центра. Сегодня, 18 апреля, в этих регионах в течение дня ожидается +6...+12°С.

А на востоке продлится лето, +24...+29 °С. Тепло будет в Днепре и Кропивницком с районами, также на юге, днем +19...+22°С, местами до +24°С.

Лучше остаться дома — синоптики предупредили о погоде в Одессе сегодня - фото 3
Погода в Украине 18 апреля. Фото: скриншот


Добавим, что дожди из-за деятельности циклона и атмосферных фронтов пройдут в четверг практически повсюду, с сильным ветром, в Карпатах будет идти снег. На востоке осадки местами, а на юге — солнечные прояснения. Там, где теплее, прогремят грозы.

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