Головна Одеса Кремль знову погрожує портам Одещини — реакція МЗС України

Кремль знову погрожує портам Одещини — реакція МЗС України

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 09:56
Сибіга відповів на нові погрози Путіна для Одеси
Український порт. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія продовжує погрожувати південним регіонам України, зокрема Одещині. Кремль говорить про можливість посилення ударів по портах та судноплавству. На цьому тлі МЗС України закликає партнерів активізувати спільні мирні зусилля.

Про це Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Сибіга

Міністр підкреслив, що останні заяви Путіна не свідчать про намір завершити війну. За його словами, російський лідер уже другий день поспіль говорить про готовність воювати та погрожує портам, включно з об’єктами в Одесі.

"Вчора він сказав, що готовий боротися усю зиму. Сьогодні він погрожує морським портам і свободі судноплавства. І ці погрози насамперед спрямовані на Одесу, про яку президент Трамп говорив із великим теплом", — написав міністр.

Сибіга зазначив, що Україна продовжує працювати зі США та європейськими партнерами над досягненням справедливого миру. Він наголосив, що настав момент тиснути на Росію, щоб вона припинила агресію.

Яку заяву зробив Путін

Під час зустрічі з американською делегацією 2 грудня Путін повідомив, що Росія планує посилити удари по українських портах і будь-яких суднах, які до них заходять. Він знову згадав про можливість "відрізати Україну від моря", називаючи це "найрадикальнішим способом боротьби з піратством". Окремо він заявив, що не прагне війни з Європою, але Росія "готова", якщо ситуація загостриться.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ексміністр МЗС Дмитро Кулеба розповів про наміри РФ. Також ми писали, що Україна та Латвія розширюють спільний процес виробництва дронів.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
