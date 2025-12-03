Сибига ответил на новые угрозы Путина для Одессы

Украинский порт. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия продолжает угрожать южным регионам Украины, в частности Одесской области. Кремль говорит о возможности усиления ударов по портам и судоходству. На этом фоне МИД Украины призывает партнеров активизировать совместные мирные усилия.

Об этом Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил в соцсети Х.

Что сказал Сибига

Министр подчеркнул, что последние заявления Путина не свидетельствуют о намерении завершить войну. По его словам, российский лидер уже второй день подряд говорит о готовности воевать и угрожает портам, включая объекты в Одессе.

"Вчера он сказал, что готов бороться всю зиму. Сегодня он угрожает морским портам и свободе судоходства. И эти угрозы в первую очередь направлены на Одессу, о которой президент Трамп говорил с большим теплом", — написал министр.

Сибига отметил, что Украина продолжает работать с США и европейскими партнерами над достижением справедливого мира. Он подчеркнул, что настал момент давить на Россию, чтобы она прекратила агрессию.

Какое заявление сделал Путин

Во время встречи с американской делегацией 2 декабря Путин сообщил, что Россия планирует усилить удары по украинским портам и любым судам, которые в них заходят. Он снова упомянул о возможности "отрезать Украину от моря", называя это "самым радикальным способом борьбы с пиратством". Отдельно он заявил, что не хочет войны с Европой, но Россия "готова", если ситуация обострится.

