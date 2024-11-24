На Одещині підліток жорстоко знущався з кота

Кішка сидить на землі. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині стався випадок жорстокого поводження з твариною, що шокував громадськість. Підліток використовував кота як "автомат" і жбурляв його.

Відео інциденту опублікували одеські Telegram-канали.

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Знущався з кота

У мережі з'явилося відео, де підліток бере кота, імітує стрільбу, наче з іграшкового автомату, а потім кидає його. Цей інцидент швидко привернув увагу користувачів соцмереж, які масово засудили дії хлопця та закликали до покарання.

Кривдника знайшли

Зусиллями небайдужих людей кривдника вдалося ідентифікувати. Підліток визнав свою провину та записав відеозвернення, в якому перепросив за вчинене. Також відомо, що місцеві зоозахисники вже взяли ситуацію під свій контроль. Стан кота наразі уточнюється.

Нагадаємо, у Києві суд виніс вирок 56-річній жінці за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі. Вона вбила свого 18-річного кота. Також попри війну та регулярні обстріли у Чорнобильській зоні відчуження живе багато тварин. Нещодавно фотопастки зафіксували там вовка, лося, оленя, косулю, диких свиней, рись і єнотоподібну собаку.