В Одесской области подросток жестоко издевался над котом.

Кошка сидит на земле. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области произошел случай жестокого обращения с животным, шокировавшим общественность. Подросток использовал кота как "автомат" и швырял его.

Видео инцидента опубликовали одесские Telegram-каналы.

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Издевался над котом

В сети появилось видео, где подросток берет кота, имитирует стрельбу, как из игрушечного автомата, а затем бросает его. Этот инцидент быстро привлек внимание пользователей соцсетей, массово осудивших действия парня и призвавших к наказанию.

Обидчика нашли

Усилиями небезразличных обидчиков удалось идентифицировать. Подросток признал свою вину и записал видеообращение, в котором извинился за совершенное. Также известно, что зоозащитники уже взяли ситуацию под свой контроль. Состояние кота пока уточняется.

Напомним, в Киеве суд вынес приговор 56-летней женщине за жестокое обращение с животным, что привело к его гибели. Она убила своего 18-летнего кота. Также несмотря на войну и регулярные обстрелы в Чернобыльской зоне отчуждения живет много животных. Недавно фотоловушки зафиксировали там волка, лося, оленя, косулю, диких свиней, рысь и енотовидную собаку.