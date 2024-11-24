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Кричал и вырывался — на Одесчине парень издевался над котенком

24 ноября 2024 14:57
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области подросток жестоко издевался над котом.
Кошка сидит на земле. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области произошел случай жестокого обращения с животным, шокировавшим общественность. Подросток использовал кота как "автомат" и швырял его.

Видео инцидента опубликовали одесские Telegram-каналы.

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Кричало и вырывалось — в Одесской области парень издевался над котенком - фото 1
https://t.me/odesalivetv/84256

Издевался над котом

В сети появилось видео, где подросток берет кота, имитирует стрельбу, как из игрушечного автомата, а затем бросает его. Этот инцидент быстро привлек внимание пользователей соцсетей, массово осудивших действия парня и призвавших к наказанию.

Обидчика нашли

Усилиями небезразличных обидчиков удалось идентифицировать. Подросток признал свою вину и записал видеообращение, в котором извинился за совершенное. Также известно, что зоозащитники уже взяли ситуацию под свой контроль. Состояние кота пока уточняется.

Напомним, в Киеве суд вынес приговор 56-летней женщине за жестокое обращение с животным, что привело к его гибели. Она убила своего 18-летнего кота. Также несмотря на войну и регулярные обстрелы в Чернобыльской зоне отчуждения живет много животных. Недавно фотоловушки зафиксировали там волка, лося, оленя, косулю, диких свиней, рысь и енотовидную собаку.

Одесса Одесская область Одесская ОГА издевательства Новости Одессы кот

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