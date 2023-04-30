Криголам "Ноосфера" закінчив експедицію

Криголам долає хвилі океану. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Криголам "Ноосфера" закінчив другий антарктичний сезон. Судно з науковцями вже прибуло у Південно-Африканську республіку (ПАР).

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

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Загалом другий сезон "Ноосфери" тривав чотири місяці та складався з двох частин. Наразі судно перебуватиме у Кейптауні. Під час війни його не повертатимуть до Одеси.

"Усі ми мріємо та докладаємо максимальних зусиль, щоб настав той час, коли Україна відзначатиме Перемогу, а ми зустрічатимемо нашу чудову "Ноосферу" в Одесі. Але нині можемо пишатися тим, що флагман українського науково-дослідного флоту вже другий рік поспіль успішно виконує антарктичну місію. Не зупиняємося попри всі спроби ворога нас знищити", — зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Експедиції на "велику землю"

зимувальний загін 27 Української антарктичної експедиції, учасники та учасниці якої протягом року працювали на нашій станції "Академік Вернадський". Це науковці за напрямами геофізика, біологія, метеорологія, а також команда життєзабезпечення;

сезонний загін, що виконував завдання на "Вернадському" впродовж антарктичного літа. Це вчені та технічні фахівці;

учасники польської антарктичної експедиції зі станції "Арцтовський".

Зазначимо, що найближчим часом полярники повернуться додому.

Нагадаємо, у грудні минулого року український дослідницький криголам "Ноосфера" вирушив із Кейптауна до Антарктиди. Це був другий його антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором.