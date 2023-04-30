Криголам "Ноосфера" закінчив експедицію, проте до Одеси не повертається: у чому причина
Криголам "Ноосфера" закінчив другий антарктичний сезон. Судно з науковцями вже прибуло у Південно-Африканську республіку (ПАР).
Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.
Загалом другий сезон "Ноосфери" тривав чотири місяці та складався з двох частин. Наразі судно перебуватиме у Кейптауні. Під час війни його не повертатимуть до Одеси.
"Усі ми мріємо та докладаємо максимальних зусиль, щоб настав той час, коли Україна відзначатиме Перемогу, а ми зустрічатимемо нашу чудову "Ноосферу" в Одесі. Але нині можемо пишатися тим, що флагман українського науково-дослідного флоту вже другий рік поспіль успішно виконує антарктичну місію. Не зупиняємося попри всі спроби ворога нас знищити", — зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.
Експедиції на "велику землю"
- зимувальний загін 27 Української антарктичної експедиції, учасники та учасниці якої протягом року працювали на нашій станції "Академік Вернадський". Це науковці за напрямами геофізика, біологія, метеорологія, а також команда життєзабезпечення;
- сезонний загін, що виконував завдання на "Вернадському" впродовж антарктичного літа. Це вчені та технічні фахівці;
- учасники польської антарктичної експедиції зі станції "Арцтовський".
Зазначимо, що найближчим часом полярники повернуться додому.
Нагадаємо, у грудні минулого року український дослідницький криголам "Ноосфера" вирушив із Кейптауна до Антарктиди. Це був другий його антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором.