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Криголам "Ноосфера" закінчив експедицію, проте до Одеси не повертається: у чому причина

30 квітня 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Криголам "Ноосфера" закінчив експедицію
Криголам долає хвилі океану. Фото: Національний антарктичний науковий центр
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Криголам "Ноосфера" закінчив другий антарктичний сезон. Судно з науковцями вже прибуло у Південно-Африканську республіку (ПАР).

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

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Загалом другий сезон "Ноосфери" тривав чотири місяці та складався з двох частин. Наразі судно перебуватиме у Кейптауні. Під час війни його не повертатимуть до Одеси. 

"Усі ми мріємо та докладаємо максимальних зусиль, щоб настав той час, коли Україна відзначатиме Перемогу, а ми зустрічатимемо нашу чудову "Ноосферу" в Одесі. Але нині можемо пишатися тим, що флагман українського науково-дослідного флоту вже другий рік поспіль успішно виконує антарктичну місію. Не зупиняємося попри всі спроби ворога нас знищити", — зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Експедиції на "велику землю"

  • зимувальний загін 27 Української антарктичної експедиції, учасники та учасниці якої протягом року працювали на нашій станції "Академік Вернадський". Це науковці за напрямами геофізика, біологія, метеорологія, а також команда життєзабезпечення;
  • сезонний загін, що виконував завдання на "Вернадському" впродовж антарктичного літа. Це вчені та технічні фахівці;
  • учасники польської антарктичної експедиції зі станції "Арцтовський".

Зазначимо, що найближчим часом полярники повернуться додому. 

Нагадаємо, у грудні минулого року український дослідницький криголам "Ноосфера" вирушив із Кейптауна до Антарктиди. Це був другий його антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором.

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