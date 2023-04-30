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Ледокол "Ноосфера" закончил экспедицию, однако в Одессу не возвращается: в чем причина

30 апреля 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ледокол "Ноосфера" закончил экспедицию
Ледокол преодолевает волны океана. Фото: Национальный антарктический научный центр
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Ледокол "Ноосфера" закончил второй антарктический сезон. Судно с учеными уже прибыло в Южно-Африканскую республику (ЮАР).

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

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В целом второй сезон "Ноосферы" длился четыре месяца и состоял из двух частей. Судно будет находиться в Кейптауне. Во время войны его не будут возвращать в Одессу.

"Все мы мечтаем и прилагаем максимальные усилия, чтобы пришло то время, когда Украина будет отмечать Победу, а мы будем встречать нашу замечательную "Ноосферу" в Одессе. Но сейчас можем гордиться тем, что флагман украинского научно-исследовательского флота уже второй год успешно выполняет антарктическую миссию. Не останавливаемся при всех попытках врага нас уничтожить", — отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Экспедиции на "большую землю"

  • зимовальный отряд 27 Украинской антарктической экспедиции, участники и участницы которой в течение года работали на нашей станции "Академик Вернадский". Это ученые по направлениям: геофизика, биология, метеорология, а также команда жизнеобеспечения;
  • сезонный отряд, выполнявший задание на "Вернадском" на протяжении антарктического лета. Это учёные и технические специалисты;
  • участники польской антарктической экспедиции со станции "Артцовский".

Отметим, что в ближайшее время полярники вернутся домой.

Напомним, в декабре прошлого года украинский исследовательский ледокол "Ноосфера" отправился из Кейптауна в Антарктиду. Это был второй его антарктический сезон под сине-желтым флагом.

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