Ледокол "Ноосфера" закончил экспедицию, однако в Одессу не возвращается: в чем причина
Ледокол "Ноосфера" закончил второй антарктический сезон. Судно с учеными уже прибыло в Южно-Африканскую республику (ЮАР).
Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
В целом второй сезон "Ноосферы" длился четыре месяца и состоял из двух частей. Судно будет находиться в Кейптауне. Во время войны его не будут возвращать в Одессу.
"Все мы мечтаем и прилагаем максимальные усилия, чтобы пришло то время, когда Украина будет отмечать Победу, а мы будем встречать нашу замечательную "Ноосферу" в Одессе. Но сейчас можем гордиться тем, что флагман украинского научно-исследовательского флота уже второй год успешно выполняет антарктическую миссию. Не останавливаемся при всех попытках врага нас уничтожить", — отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.
Экспедиции на "большую землю"
- зимовальный отряд 27 Украинской антарктической экспедиции, участники и участницы которой в течение года работали на нашей станции "Академик Вернадский". Это ученые по направлениям: геофизика, биология, метеорология, а также команда жизнеобеспечения;
- сезонный отряд, выполнявший задание на "Вернадском" на протяжении антарктического лета. Это учёные и технические специалисты;
- участники польской антарктической экспедиции со станции "Артцовский".
Отметим, что в ближайшее время полярники вернутся домой.
Напомним, в декабре прошлого года украинский исследовательский ледокол "Ноосфера" отправился из Кейптауна в Антарктиду. Это был второй его антарктический сезон под сине-желтым флагом.