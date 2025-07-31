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Головна Одеса Крим під атаками ЗСУ — як протидіють росіяни

Крим під атаками ЗСУ — як протидіють росіяни

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 12:15
Партизан АТЕШ помітив нову РЛС у Криму
Нова РЛС у Криму. Фото: АТЕШ

Росіяни продовжують зтягувати системи ППО та новітні РЛС у Криму, побоюючись атак з боку ЗСУ, що здійснюються регулярно. Так, нещодавно на півострові була поміщена радіолокаційна станція з найбільшим радіусом дії.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

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Нова РЛС у Криму

Мікрорайон Фіолент — ключовий елемент системи ППО, що забезпечує контроль та захист повітряного простору над усім західним узбережжям Криму. Тому там дислокується окрема радіолокаційна рота.

Нещодавно партизан зумів виявити там нову оглядову РЛС 55Ж6У "Небо" — одну з найдальших за радіусом дії радіолокаційних станцій. Її застосовують для відстеження аеродинамічних і балістичних цілей. Також агент помітив щоглу з антеною, завдяки якій здійснюється передача даних між командними пунктами, частинами, об'єктами ППО окупованого півострову.

"Цей об'єкт є найважливішим елементом ешелонованої системи ППО на окупованій території та відіграє критичну роль у виявленні та координації дій проти повітряних загроз", — йдетсья у повідомленні партизан.

Додамо, росіяни постійно нарощують засоби ППО у Криму через постійні атаки з боку ЗСУ.

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РЛС у Криму. Фото: АТЕШ
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Що помітив партизан. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ хоче просунутись на південь України. А також про знищення рекреаційної зони Криму.

Одеса Крим Новини Одеси війна в Україні АТЕШ
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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