Крим у правовому полі України — скасування декларації у 94-у році

Дата публікації: 17 листопада 2025 14:35
Оновлено: 14:31
Скасування суверенітету Криму постановою Ради у 1994 році
Парламент Криму. Фото ілюстративне: Радіо Свобода

У 1994 році Верховна Рада ухвалила постанову, якою остаточно скасувала Декларацію про державний суверенітет Криму. Документ місцевої влади визнали таким, що суперечить Конституції України. Рішення стало ключовим кроком у врегулюванні статусу півострова та припинило спроби кримських посадовців вибудувати власну "державність".

Відповідний документ розміщено на сайті Верховної ради України.

Суверенітет Криму

Постанова Верховної Ради № 250/94-ВР від 17 листопада 1994 року визначила, що Декларація про державний суверенітет Криму, ухвалена 4 вересня 1991 року, суперечить Конституції та законам України. Цю декларацію включили до офіційного переліку актів, які підлягали скасуванню. У той період на півострові тривали політичні суперечки навколо статусу автономії. Місцеві органи влади прагнули розширити свої повноваження та створювали документи, що фактично вибудовували окрему систему управління. Рішення парламенту України поставило крапку в цих спробах і підтвердило, що Крим залишається в межах українського правового поля.

Скасування декларації стало одним із кроків, спрямованих на відновлення правового порядку та підтвердження того, що Крим є частиною України. Це рішення визначило подальший державний курс та юридично закріпило статус автономії в межах української Конституції.

