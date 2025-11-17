Отмена суверенитета Крыма постановлением Рады в 1994 году

Парламент Крыма. Фото иллюстративное: Радио Свобода

В 1994 году Верховная Рада приняла постановление, которым окончательно отменила Декларацию о государственном суверенитете Крыма. Документ местной власти признали противоречащим Конституции Украины. Решение стало ключевым шагом в урегулировании статуса полуострова и прекратило попытки крымских чиновников выстроить собственную "государственность".

Постановление Верховной Рады № 250/94-ВР от 17 ноября 1994 года определило, что Декларация о государственном суверенитете Крыма, принятая 4 сентября 1991 года, противоречит Конституции и законам Украины. Эту декларацию включили в официальный перечень актов, которые подлежали отмене. В тот период на полуострове продолжались политические споры вокруг статуса автономии. Местные органы власти стремились расширить свои полномочия и создавали документы, которые фактически выстраивали отдельную систему управления. Решение парламента Украины поставило точку в этих попытках и подтвердило, что Крым остается в пределах украинского правового поля.

Отмена декларации стала одним из шагов, направленных на восстановление правового порядка и подтверждение того, что Крым является частью Украины. Это решение определило дальнейший государственный курс и юридически закрепило статус автономии в рамках украинской Конституции.

