Кулеба розповів, що потрібно Україні для членства в НАТО

Голови МЗС Німеччини та України. Фото: Новини.LIVE

Україна з кожним кроком все більше наближується до НАТО не лише за стандартами, а й за принципами ведення війни. Однак деякі члени альянсу досі не готові ухвалити рішення про вступ через "психологічні барʼєри".

Про це під час пресбрифінгу з головою МЗС Німеччини в Одесі повідомив очільник українського міністерства Дмитро Кулеба.

"Потрібно подолати психологічні барʼєри, які мають окремі союзники, і не лише розвивати практичне співробітництво України з НАТО і наближення наших стандартів, але й робити реальні кроки до членства. Ми очікуємо, що саміт у Вашингтоні стане тим моментом, коли буде зроблений ще один крок до цього", — повідомив Кулеба.

Які критерії для вступу

Також голова МЗС зазначив, що зараз членство в НАТО оцінюється не лише кількістю солдатів та озброєнь, а й здатністю боронити свою державу від ворога.

"Головний критерій один: треба мати можливість і бажання захищати євроатлантичний простір від Росії. Ніхто в НАТО сьогодні не здатен краще впоратися з цією задачею, ніж Збройні сили України", — підкреслив дипломат.

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