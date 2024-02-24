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Кулеба розповів, що потрібно Україні для членства в НАТО

24 лютого 2024 21:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Кулеба розповів, що потрібно Україні для членства в НАТО
Голови МЗС Німеччини та України. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Україна з кожним кроком все більше наближується до НАТО не лише за стандартами, а й за принципами ведення війни. Однак деякі члени альянсу досі не готові ухвалити рішення про вступ через "психологічні барʼєри". 

Про це під час пресбрифінгу з головою МЗС Німеччини в Одесі повідомив очільник українського міністерства Дмитро Кулеба. 

"Потрібно подолати психологічні барʼєри, які мають окремі союзники, і не лише розвивати практичне співробітництво України з НАТО і наближення наших стандартів, але й робити реальні кроки до членства. Ми очікуємо, що саміт у Вашингтоні стане тим моментом, коли буде зроблений ще один крок до цього", — повідомив Кулеба. 

Які критерії для вступу

Також голова МЗС зазначив, що зараз членство в НАТО оцінюється не лише кількістю солдатів та озброєнь, а й здатністю боронити свою державу від ворога. 

"Головний критерій один: треба мати можливість і бажання захищати євроатлантичний простір від Росії. Ніхто в НАТО сьогодні не здатен краще впоратися з цією задачею, ніж Збройні сили України", — підкреслив дипломат.

Нагадаємо, українська армія за два роки повномасштабної війни отримала чималу номенклатуру західної зброї. Та є на озброєнні наших партнерів і значно новіша та ефективніша техніка. Про те, яке озброєння допомогло б ЗСУ перемогти Росію в нинішньому конфлікті та утримувало б від наступних актів агресії — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE. 

Дмитро Кулеба
Одеса
війна
НАТО
МЗС
Одеська область
Новини Одеси
війна в Україні

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