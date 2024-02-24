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Кулеба рассказал, что нужно Украине для членства в НАТО

24 февраля 2024 21:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Кулеба рассказал, что нужно Украине для членства в НАТО
Главы МИД Германии и Украины. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украина с каждым шагом все больше приближается к НАТО не только по стандартам, но и по принципам войны. Однако некоторые члены альянса до сих пор не готовы принять решение о вступлении из-за "психологических барьеров".

Об этом во время пресс-брифинга с главой МИД Германии в Одессе сообщил глава украинского министерства Дмитрий Кулеба.

"Нужно преодолеть психологические барьеры, у которых есть отдельные союзники, и не только развивать практическое сотрудничество Украины с НАТО и приближение наших стандартов, но и делать реальные шаги к членству. Мы ожидаем, что саммит в Вашингтоне станет тем моментом, когда будет сделан еще один шаг до этого", — сообщил Кулеба.

Какие критерии для поступления

Глава МИД отметил, что сейчас членство в НАТО оценивается не только количеством солдат и вооружений, но и способностью защищать свое государство от врага.

"Главный критерий один: нужно иметь возможность и желание защищать евроатлантическое пространство от России. Никто в НАТО сегодня не способен лучше справиться с этой задачей, чем Вооруженные силы Украины", — подчеркнул дипломат.

Напомним, украинская армия за два года полномасштабной войны получила немалую номенклатуру западного оружия. Но есть на вооружении наших партнеров и гораздо более новая и эффективная техника. О том, какое вооружение помогло бы ВСУ победить Россию в нынешнем конфликте и удерживало бы последующие акты агрессии — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Дмитрий Кулеба
Одесса
война
НАТО
МИД
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Новости Одессы
война в Украине

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