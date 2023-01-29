Купити поїсти та заплатити за комуналку: скільки одеситам потрібно заробляти в місяць для комфортного життя
Через війну в Україні економічні планування людей досить змінилися. Вже майже рік одесити підлаштовують свій бюджет аби рівномірно покривати усі потреби.
Новини.LIVE поспілкувалися з містянами та дізналися, скільки їм потрібно заробляти, аби вистачало грошей на все.
-
Другий "Аватар" обійшов "Зоряні війни" за зборами та наближається до "Титаніку"
-
"Час посилювати ізоляцію": прем’єрка Естонії розкритикувала допуск рф та Білорусі на Олімпіаду
-
Новообраний президент Чехії збирається в Україну: на коли заплановано візит
-
Колишній Джей Ло, співак Марк Ентоні, одружився з учасницею конкурсу "Міс Всесвіт"
-
Як правильно обрати генератор: головні правила
-
Окупанти накрили вогнем Херсон: троє людей загинули
-
У НАТО закликали країни-члени Альянсу перейти до "воєнної економіки"
-
Напад на посольство Азербайджану в Тегерані: офіційний Баку почав евакуацію співробітників відомства
-
Благодійна платформа United24 зібрала вже понад 275 млн доларів для України
-
День пам'яті Героїв Крут: в Одесі вшанували подвиг студентів, які загинули у боротьбі за незалежність
За період війни і воєнного стану абсолютно кожен стикнувся з проблемою перепланування свого бюджету. Ціни у магазинах приголомшують з кожним днем все більше, тому містяни по-своєму пристосовуються до сучасних реалій.
Середньостатистичні зарплати
Більшість одеситів обирають перш за все базові потреби: це оплата за житло і продукти та ласощі.
"Хоча б тисяч 15, щоб було на квартиру та купити поїсти. Я вважаю, що це нормальна сума", — каже одеситка Ніна.
А от сім'ям з дітьми вже необхідно трохи більше, бо малечі частіше потрібен новий одяг або іграшка.
"Мабуть, тисяч тридцять. Щоб мені з двома дітьми було комфортно жити", — говорить мешканка Херсона Ганна.
"Для комфортного життя сьогодні в Одесі — тисяч двадцять, бо сім'ю утримувати дуже важко. Майже половину доходу йде на оплату комуналки та продукти", — додає одесит Євген.
Також дуже важливо, що попри війну, люди не забувають і про відпочинок.
"Люди повинна отримувати на місяць десь тисяч 20-25, щоб вона могла не тільки заплатити за комуналку та купити поїсти, а ще й одягнутися. І, може, навіть відкласти на подорожі", — констатує одесит Ігор.
Резонансні суми
Є містяни, яким для комфортного життя потрібні й більші суми, щоб покрити базові потреби.
"Мабуть, на місяць має бути тисяч 50-60. Це якщо мінімально. А якщо ні в чому собі не відмовляти, то усі 100", — говорить одеситка Аліна.
І є люди, які точно виживуть за будь-яких умов.
"Щоб була можливість гарно поїсти, відкласти трохи коштів, я думаю, десь десять тисяч на місяць треба", — приголомшив одесит Георгій.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Новини.LIVE голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що відбувається з податками в країні, як Верховна Рада пропонує розв'язати проблему контрабанди та які післявоєнні проєкти розробляються вже сьогодні.