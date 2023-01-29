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Купити поїсти та заплатити за комуналку: скільки одеситам потрібно заробляти в місяць для комфортного життя

29 січня 2023 17:25
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова
Скільки одеситам потрібно заробляти в місяць для комфортного життя
В середньому необхідно мати дохід у 20 тисяч гривень
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова

Через війну в Україні економічні планування людей досить змінилися. Вже майже рік одесити підлаштовують свій бюджет аби рівномірно покривати усі потреби.

Новини.LIVE поспілкувалися з містянами та дізналися, скільки їм потрібно заробляти, аби вистачало грошей на все.

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За період війни і воєнного стану абсолютно кожен стикнувся з проблемою перепланування свого бюджету. Ціни у магазинах приголомшують з кожним днем все більше, тому містяни по-своєму пристосовуються до сучасних реалій.

Середньостатистичні зарплати

Більшість одеситів обирають перш за все базові потреби: це оплата за житло і продукти та ласощі.

"Хоча б тисяч 15, щоб було на квартиру та купити поїсти. Я вважаю, що це нормальна сума", — каже одеситка Ніна.

А от сім'ям з дітьми вже необхідно трохи більше, бо малечі частіше потрібен новий одяг або іграшка.

"Мабуть, тисяч тридцять. Щоб мені з двома дітьми було комфортно жити", — говорить мешканка Херсона Ганна.

"Для комфортного життя сьогодні в Одесі — тисяч двадцять, бо сім'ю утримувати дуже важко. Майже половину доходу йде на оплату комуналки та продукти", — додає одесит Євген.

Також дуже важливо, що попри війну, люди не забувають і про відпочинок.

"Люди повинна отримувати на місяць десь тисяч 20-25, щоб вона могла не тільки заплатити за комуналку та купити поїсти, а ще й одягнутися. І, може, навіть відкласти на подорожі", — констатує одесит Ігор.

Резонансні суми

Є містяни, яким для комфортного життя потрібні й більші суми, щоб покрити базові потреби.

"Мабуть, на місяць має бути тисяч 50-60. Це якщо мінімально. А якщо ні в чому собі не відмовляти, то усі 100", — говорить одеситка Аліна.

І є люди, які точно виживуть за будь-яких умов.

"Щоб була можливість гарно поїсти, відкласти трохи коштів, я думаю, десь десять тисяч на місяць треба", — приголомшив одесит Георгій.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Новини.LIVE голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що відбувається з податками в країні, як Верховна Рада пропонує розв'язати проблему контрабанди та які післявоєнні проєкти розробляються вже сьогодні. 

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