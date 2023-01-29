Купить поесть и заплатить за коммуналку: сколько одесситам нужно зарабатывать в месяц для комфортной жизни
Из-за войны в Украине экономические планирования людей достаточно изменились. Уже почти год одесситы подстраивают свой бюджет, чтобы равномерно покрывать все потребности.
Новини.LIVE пообщались с горожанами и узнали, сколько им нужно зарабатывать, чтобы хватало денег на все.
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За период войны и военного положения абсолютно каждый столкнулся с проблемой перепланировки своего бюджета. Цены в магазинах ошеломляют с каждым днем все больше, поэтому горожане по-своему приспосабливаются к современным реалиям.
Среднестатистические зарплаты
Большинство одесситов выбирают, прежде всего, базовые потребности: это оплата за жилье и продукты и лакомство.
"Хотя бы тысяч 15, чтобы было на квартиру и купить поесть. Я считаю, что это нормальная сумма", — говорит одесситка Нина.
А вот семьям с детьми уже необходимо немного больше, потому что детям чаще нужна новая одежда или игрушка.
"Наверное, тысяч тридцать. Чтобы мне с двумя детьми было комфортно жить", — говорит жительница Херсона Анна.
"Для комфортной жизни сегодня в Одессе тысяч двадцать, потому что семью содержать очень трудно. Почти половину дохода идет на оплату коммуналки и продукты", — добавляет одессит Евгений.
Также очень важно, что, несмотря на войну, люди не забывают и об отдыхе.
"Люди должны получать в месяц где-то тысяч 20-25, чтобы могли не только заплатить за коммуналку и купить поесть, но еще и одеться. И, может, даже отложить на путешествия", — констатирует одессит Игорь.
Резонансные суммы
Есть горожане, которым для комфортной жизни нужны и большие суммы, чтобы покрыть основные потребности.
"Наверное, в месяц должно быть тысяч 50-60. Это если минимально. А если ни в чем себе не отказывать, то все 100", — говорит одесситка Алина.
И есть люди, которые точно выживут в любых условиях.
"Чтобы была возможность хорошо поесть, отложить немного средств, я думаю, где-то десять тысяч в месяц нужно", — ошеломил одессит Георгий.
Напомним, ранее в интервью Новини.LIVE председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев рассказал, что происходит с налогами в стране, как Верховная Рада предлагает решить проблему контрабанды и какие послевоенные проекты разрабатываются уже сегодня.