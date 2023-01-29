Сколько одесситам нужно зарабатывать в месяц для комфортной жизни

В среднем необходимо иметь доход в 20 тысяч гривен

Из-за войны в Украине экономические планирования людей достаточно изменились. Уже почти год одесситы подстраивают свой бюджет, чтобы равномерно покрывать все потребности.

Новини.LIVE пообщались с горожанами и узнали, сколько им нужно зарабатывать, чтобы хватало денег на все.

За период войны и военного положения абсолютно каждый столкнулся с проблемой перепланировки своего бюджета. Цены в магазинах ошеломляют с каждым днем все больше, поэтому горожане по-своему приспосабливаются к современным реалиям.

Среднестатистические зарплаты

Большинство одесситов выбирают, прежде всего, базовые потребности: это оплата за жилье и продукты и лакомство.

"Хотя бы тысяч 15, чтобы было на квартиру и купить поесть. Я считаю, что это нормальная сумма", — говорит одесситка Нина.

А вот семьям с детьми уже необходимо немного больше, потому что детям чаще нужна новая одежда или игрушка.

"Наверное, тысяч тридцать. Чтобы мне с двумя детьми было комфортно жить", — говорит жительница Херсона Анна.

"Для комфортной жизни сегодня в Одессе тысяч двадцать, потому что семью содержать очень трудно. Почти половину дохода идет на оплату коммуналки и продукты", — добавляет одессит Евгений.

Также очень важно, что, несмотря на войну, люди не забывают и об отдыхе.

"Люди должны получать в месяц где-то тысяч 20-25, чтобы могли не только заплатить за коммуналку и купить поесть, но еще и одеться. И, может, даже отложить на путешествия", — констатирует одессит Игорь.

Резонансные суммы

Есть горожане, которым для комфортной жизни нужны и большие суммы, чтобы покрыть основные потребности.

"Наверное, в месяц должно быть тысяч 50-60. Это если минимально. А если ни в чем себе не отказывать, то все 100", — говорит одесситка Алина.

И есть люди, которые точно выживут в любых условиях.

"Чтобы была возможность хорошо поесть, отложить немного средств, я думаю, где-то десять тысяч в месяц нужно", — ошеломил одессит Георгий.

Напомним, ранее в интервью Новини.LIVE председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев рассказал, что происходит с налогами в стране, как Верховная Рада предлагает решить проблему контрабанды и какие послевоенные проекты разрабатываются уже сегодня.