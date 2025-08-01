Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 1 серпня

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 серпня, температура повітря в Одесі буде сягати 30°С, а опадів не погнозують. Вода у морі також буде достатньо теплою для купання без наслідків для здоров'я.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 1 серпня відчутно не опуститься. Вона протягом буде триматися на рівні +24...+25°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+20 °C, а вдень потеплішає до +28...+30 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20 °C, вдень — від +27 °C до +32 °C. На автошляхах області видимість добра.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.