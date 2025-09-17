Погода в Одесі 17 вересня: дощ і тепле море

Курортний сезон в Одесі — температура води в морі сьогодні
Сьогодні, 17 вересня, в Одесі, буде досить комфортна температура. Однак синоптики прогнозують дощ у місті та області. Море ще досі потішить теплою водою. Тож відпочивальникам буде комфортно купатися.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьгодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується дощ. Температура повітря вдень підніметься +22...+24 °C, уночі +14...+16 °C.
Погода в Одеській області
В області також прогнозуюєтся хмарна погода з проясненнями. Вдень дощ, місцями гроза. Температура повітря сягатиме +20...+25 °C. Видимість на автошляхах добра.
Яка температура морської води
Море й досі буде теплим. Його температура сягатиме до +20...+21 °C. Тож купатися сьогодні буде комфортно. Містяни та гості зможуть ще насолодитися сезоном.
Пожежна небезпека на Одещині
Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.
Нагадаємо, ми писали, що завтра в багатьох регіонах очікуються дощі. Також ми повідомляли, що у Києві вируватиме негода.
