Погода в Одесі 17 вересня: дощ і тепле море

Сьогодні, 17 вересня, в Одесі, буде досить комфортна температура. Однак синоптики прогнозують дощ у місті та області. Море ще досі потішить теплою водою. Тож відпочивальникам буде комфортно купатися.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьгодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується дощ. Температура повітря вдень підніметься +22...+24 °C, уночі +14...+16 °C.

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся хмарна погода з проясненнями. Вдень дощ, місцями гроза. Температура повітря сягатиме +20...+25 °C. Видимість на автошляхах добра.

Погода в Одесі та області. Фото: скриншот гідрометцентр

Яка температура морської води

Море й досі буде теплим. Його температура сягатиме до +20...+21 °C. Тож купатися сьогодні буде комфортно. Містяни та гості зможуть ще насолодитися сезоном.

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

