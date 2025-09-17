Погода в Одессе 17 сентября: дождь и теплое море

Люди с детьми возле моря. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 сентября, в Одессе, будет достаточно комфортная температура. Однако синоптики прогнозируют дождь в городе и области. Море еще до сих пор порадует теплой водой. Поэтому отдыхающим будет комфортно купаться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Днем ожидается дождь. Температура воздуха днем поднимется +22...+24 °C, ночью +14...+16 °C.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем дождь, местами гроза. Температура воздуха будет достигать +20...+25 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Погода в Одессе и области. Фото: скриншот гидрометцентр

Какая температура морской воды

Море до сих пор будет теплым. Его температура будет достигать +20...+21 °C. Поэтому купаться сегодня будет комфортно. Горожане и гости смогут еще насладиться сезоном.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

