Погода в Одессе 17 сентября: дождь и теплое море

Курортный сезон в Одессе — температура воды в море сегодня
Сегодня, 17 сентября, в Одессе, будет достаточно комфортная температура. Однако синоптики прогнозируют дождь в городе и области. Море еще до сих пор порадует теплой водой. Поэтому отдыхающим будет комфортно купаться.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Днем ожидается дождь. Температура воздуха днем поднимется +22...+24 °C, ночью +14...+16 °C.
Погода в Одесской области
В области также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем дождь, местами гроза. Температура воздуха будет достигать +20...+25 °C. Видимость на автодорогах хорошая.
Какая температура морской воды
Море до сих пор будет теплым. Его температура будет достигать +20...+21 °C. Поэтому купаться сегодня будет комфортно. Горожане и гости смогут еще насладиться сезоном.
Пожарная опасность в Одесской области
Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.
Напомним, что мы писали, что завтра во многих регионах ожидаются дожди. Также мы сообщали, что в Киеве будет бушевать непогода.
Читайте Новини.LIVE!