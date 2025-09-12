Відео
Головна Одеса Курс долара — що чекає на українців вже цієї осені

Курс долара — що чекає на українців вже цієї осені

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 18:23
Прогноз курсу гривні до кінця року
Обмінник валют. Фото: Новини.LIVE

Долар поступово стабілізується, а гривня тримається в прогнозованому коридорі. Економісти очікують, що до нового року можливе незначне зростання курсу, але без різких стрибків.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів професор та доктор економічних наук Олег Рубелев.

Читайте також:

Стабілізація гривні

За словами професора, гривня найближчим часом поводитиметься стабільно. Це пов'язано зі стабілізацією курсу долара.

"Це не пов’язане з періодичними змінами курсу чи міжнародним фінансовим ринком. На сьогодні долар стабілізується. Відповідно, і гривня буде стабілізуватися на певний період. Скоріш за все, до нового року. А потім, ближче до нового року, буде певний зріст", — зазначає економіст.

Прив’язка до євро

Рубелев наголошує, що головне питання полягає у виборі орієнтиру для національної валюти. Наразі обговорюють питання щодо того, щоб змінити долар на євро.

"Є ідея прив’язати українську гривню не до долара, а до євро. Це серйозне питання, яке має бути окремо пророблене. Я такий підхід підтримую. Наприклад, Болгарія довгий час прив’язувала свою валюту, лев, безпосередньо до євро і він коливався разом з євро. На сьогодні євро утримується, без сумніву, в сучасній політиці", — пояснює Рубель.

На його думку, у нинішніх умовах євро виглядає більш стабільною валютою, ніж долар. Перехід до такої моделі став би логічним кроком на шляху до європейської інтеграції України.

"Наш європейський вибір має бути підтриманий більш тісним входженням у європейську фінансову систему. Прив’язання до євро — це дуже перспективно і залежатиме від перемовин про вступ України в ЄС. До 2030 року ці питання можуть бути вирішені. А переваги від членства — преференції, інновації, пряма підтримка від Євросоюзу — того варті", — підсумував економіст.

Нагадаємо, ми писали про те, що на кордоні можна втратити валюту. Також ми повідомляли, що ЄС та США виділять нову допомогу Україні.

курс валют Одеса гривня долар Одеська область Новини Одеси економіка
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
