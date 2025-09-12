Прогноз курса гривны до конца года

Обменник валют. Фото: Новини.LIVE

Доллар постепенно стабилизируется, а гривна держится в прогнозируемом коридоре. Экономисты ожидают, что до нового года возможен незначительный рост курса, но без резких скачков.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал профессор и доктор экономических наук Олег Рубелев.

Реклама

Читайте также:

Стабилизация гривны

По словам профессора, гривна в ближайшее время будет вести себя стабильно. Это связано со стабилизацией курса доллара.

"Это не связано с периодическими изменениями курса или международным финансовым рынком. На сегодня доллар стабилизируется. Соответственно, и гривна будет стабилизироваться на определенный период. Скорее всего, до нового года. А потом, ближе к новому году, будет определенный рост", — отмечает экономист.

Привязка к евро

Рубелев отмечает, что главный вопрос заключается в выборе ориентира для национальной валюты. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы сменить доллар на евро.

"Есть идея привязать украинскую гривну не к доллару, а к евро. Это серьезный вопрос, который должен быть отдельно проработан. Я такой подход поддерживаю. Например, Болгария долгое время привязывала свою валюту, лев, непосредственно к евро и он колебался вместе с евро. На сегодня евро удерживается, без сомнения, в современной политике", — объясняет Рубель.

По его мнению, в нынешних условиях евро выглядит более стабильной валютой, чем доллар. Переход к такой модели стал бы логичным шагом на пути к европейской интеграции Украины.

"Наш европейский выбор должен быть поддержан более тесным вхождением в европейскую финансовую систему. Привязка к евро — это очень перспективно и будет зависеть от переговоров о вступлении Украины в ЕС. До 2030 года эти вопросы могут быть решены. А преимущества от членства — преференции, инновации, прямая поддержка от Евросоюза — того стоят", — подытожил экономист.

Напомним, мы писали о том, что на границе можно потерять валюту. Также мы сообщали, что ЕС и США выделят новую помощь Украине.