Що буде з доларом і євро: чи купувати валюту у 2025 році

Долари та євро. Фото: УНІАН

Світові ринки продовжують реагувати на дії Вашингтона з тривогою. Після турбулентної риторики Трампа щодо мит, торгівлі та стратегічних альянсів, до порядку денного додається ще одна загроза — стабільність долара. Будь-яке коливання головної резервної валюти світу — це не лише виклик для США, а й для всієї глобальної економіки. Як це позначиться на Україні?

Про це Новини.LIVE поговорили з економістом Едуардом Каражия.

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Падіння долара

На думку експерта, світова економіка давно звикла до американського експорту як до дорогого, але надійного. І зміна ціни на кілька відсотків не змінить глобальний розклад сил. Ба більше, такі дії лише підірвуть довіру до самого долара як до стабільної резервної валюти.

"Є враження, що США хочуть повторити модель Китаю — девальвувати валюту, щоб підтримати експорт. Але американські товари апріорі дорогі. Зробити їх на 5-10% дешевшими нічого не змінить", — каже економіст Едуар Каражия.

Економіст Едуар Каражия про падіння долара. Фото: Новини.LIVE

Долар — досі головна резервна валюта, тож будь-які маніпуляції з його курсом мають глобальні наслідки. Якщо він почне девальвувати — постраждають не лише Сполучені Штати. Ризики занадто високі, щоби допустити експерименти з курсом.

Купляти долар чи ні

На тлі таких коливань експерти радять все ж таки слідкувати за курсом валют. Адже це хороший привід для створення валютної подушки. Долар, попри все, залишається одним з орієнтиром на ринку. І не виключено, що після турбулентності він з часом, знову зміцниться.

"Якщо у вас є вільна гривня — не виключайте купівлю долара. Потрібно зараз купувати його, поки він коштує дешевше, тому що я впевнений, Сполучені Штати — це велика країна і велика економіка. Однозначно долар буде коштувати стільки, скільки він коштував вчора чи позавчора, коли він був на максимумі", — каже експерт.

Експерт Едуар Каражия про те, чи варто купляти долар. Фото: Новини.LIVE

Важливо пам’ятати, що валютні стрибки — тимчасові, а довгострокові тренди залежать від довіри до системи. І поки світ не має альтернативи долара як глобальному орієнтиру, ця валюта ще не сказала свого останнього слова.

Хто програє

Імпорт з США — не критичний для України. У нас не так багато американських товарів у споживчому кошику. А от експорт може зрости, якщо правильно зіграти. І не втратити момент. Ринок не чекає.

"Навіть якщо Трамп підніме мита — американці самі й заплатять за це. Їм просто не буде, де купити цей товар. І вони купуватимуть українське — дорожче. Але купуватимуть", — каже економіст.

Економіст Едуар Каражия про підняття мита від Трампа. Фото: Новини.LIVE

Це означає: у світі, де пропозиція переважає над попитом, не ціна визначає попит, а наявність. Якщо Україна зможе оперативно зайняти нішу на ринку — навіть зі зростанням цін наш експорт залишиться актуальним. Бо головне — стабільність і передбачуваність у поставках.

Стабільність для бізнесу

Світовий бізнес хоче одного — передбачуваності. Але нинішній політичний курс США цього не гарантує. Якщо кожен новий день починається з несподіванки з Вашингтона — це руйнує довіру до самої ідеї глобального партнерства. Бізнес адаптується, але втрачає ресурси. А в економіці, як і в дипломатії, довіра — головна валюта.

"Америка поводиться нестабільно. А це для бізнесу — найстрашніше. Бізнес хоче знати, що буде завтра. А не прокидатися щодня з новим тарифом або новою війною", — підсумовує експерт.

Експерт Едуар Каражия про стабільність для бізнесу. Фото: Новини.LIVE

На цьому фоні Україна має шанс укріпити свій економічний суверенітет. Уміння швидко реагувати, створення внутрішньої фінансової подушки, грамотна диверсифікація валютних резервів і ставка на реальний сектор можуть стати тими кроками, що допоможуть не просто пережити кризу, а використати її для стратегічного прориву.

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