Что будет с долларом и евро: покупать ли валюту в 2025 году

Доллары и евро. Фото: УНИАН

Мировые рынки продолжают реагировать на действия Вашингтона с тревогой. После турбулентной риторики Трампа относительно пошлин, торговли и стратегических альянсов, в повестку дня добавляется еще одна угроза — стабильность доллара. Любое колебание главной резервной валюты мира — это не только вызов для США, но и для всей глобальной экономики. Как это отразится на Украине?

Об этом Новини.LIVE поговорили с экономистом Эдуардом Каражия.

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Падение доллара

По мнению эксперта, мировая экономика давно привыкла к американскому экспорту как к дорогому, и надежному. И изменение цены на несколько процентов не изменит глобальный расклад сил. Более того, такие действия лишь подорвут доверие к самому доллару как к стабильной резервной валюте.

"Есть впечатление, что США хотят повторить модель Китая — девальвировать валюту, чтобы поддержать экспорт. Но американские товары априори дорогие. Сделать их на 5-10% дешевле ничего не изменит", — говорит экономист Эдуард Каражия.

Экономист Эдуард Каражия о падении доллара. Фото: Новини.LIVE

Доллар — до сих пор главная резервная валюта, поэтому любые манипуляции с его курсом имеют глобальные последствия. Если он начнет девальвировать — пострадают не только Соединенные Штаты. Риски слишком высоки, чтобы допустить эксперименты с курсом.

Покупать доллар или нет

На фоне таких колебаний эксперты советуют все же следить за курсом валют. Ведь это хороший повод для создания валютной подушки. Доллар, несмотря на все, остается одним из ориентиров на рынке. И не исключено, что после турбулентности он со временем, снова укрепится.

"Если у вас есть свободная гривна — не исключайте покупку доллара. Нужно сейчас покупать его, пока он стоит дешевле, потому что я уверен, Соединенные Штаты — это большая страна и большая экономика. Однозначно доллар будет стоить столько, сколько он стоил вчера или позавчера, когда он был на максимуме", — говорит эксперт.

Эксперт Эдуард Каражия о том, стоит ли покупать доллар. Фото: Новини.LIVE

Важно помнить, что валютные скачки — временные, а долгосрочные тренды зависят от доверия к системе. И пока мир не имеет альтернативы доллару как глобальному ориентиру, эта валюта еще не сказала своего последнего слова.

Кто проигрывает

Импорт из США — не критичен для Украины. У нас не так много американских товаров в потребительской корзине. А вот экспорт может вырасти, если правильно сыграть. И не упустить момент. Рынок не ждет.

"Даже если Трамп поднимет пошлины — американцы сами и заплатят за это. Им просто не будет, где купить этот товар. И они будут покупать украинское — дороже. Но будут покупать", — говорит экономист.

Экономист Эдуард Каражия о поднятии пошлины от Трампа. Фото: Новини.LIVE

Это означает: в мире, где предложение преобладает над спросом, не цена определяет спрос, а наличие. Если Украина сможет оперативно занять нишу на рынке — даже с ростом цен наш экспорт останется актуальным. Потому что главное — стабильность и предсказуемость в поставках.

Стабильность для бизнеса

Мировой бизнес хочет одного — предсказуемости. Но нынешний политический курс США этого не гарантирует. Если каждый новый день начинается с неожиданности из Вашингтона — это разрушает доверие к самой идее глобального партнерства. Бизнес адаптируется, но теряет ресурсы. А в экономике, как и в дипломатии, доверие — главная валюта.

"Америка ведет себя нестабильно. А это для бизнеса — самое страшное. Бизнес хочет знать, что будет завтра. А не просыпаться каждый день с новым тарифом или новой войной", — заключает эксперт.

Эксперт Эдуард Каражия о стабильности для бизнеса. Фото: Новини.LIVE

На этом фоне Украина имеет шанс укрепить свой экономический суверенитет. Умение быстро реагировать, создание внутренней финансовой подушки, грамотная диверсификация валютных резервов и ставка на реальный сектор могут стать теми шагами, которые помогут не просто пережить кризис, а использовать его для стратегического прорыва.

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