Кущ: США мають захистити українські порти заради експорту
Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ розкритикував політику України щодо експорту та закликав міжнародних партнерів посилити захист портової інфраструктури. На його думку, США могли б використати власні комерційні інтереси в українських ресурсах як аргумент для захисту експорту через порти Одещини.
Про це Олексій Кущ заявив в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".
Кущ запропонував Україні використовувати ресурси як інструмент переговорів
За словами економіста, Україна могла б наслідувати підхід Казахстану та балансувати між різними міжнародними партнерами, використовуючи власні ресурси для посилення позицій у переговорах.
Кущ зазначив, що Казахстан, зокрема, використовує доступ до природних ресурсів як інструмент для отримання вигідних умов співпраці з іншими державами.
"У нас так: ми взяли і віддали свої природні ресурси в рамках створення цього інвестиційного фонду", — заявив економіст.
Він додав, що Україні варто було б спочатку вимагати від партнерів конкретних дій для вирішення проблем, а вже потім розширювати доступ до власних ресурсів.
Кущ закликав захистити портову інфраструктуру
Окремо економіст звернув увагу на ситуацію з українським експортом через морські порти. Він поставив під сумнів, чому міжнародні партнери не використовують свої економічні інтереси для посилення захисту портової інфраструктури.
Кущ запропонував США публічно заявити про власну зацікавленість в українських природних та економічних ресурсах і пов'язати її із забезпеченням можливості їх експорту через порти Одеської області.
"Захистіть хоча б портову інфраструктуру. Скажіть, що відповідно до цього інвестиційного фонду, до цієї угоди вкладення Штатів в Україну мають певний комерційний інтерес у використанні певних українських природних чи економічних ресурсів, активів", — зазначив він.
За словами економіста, у такому разі будь-які перешкоди для експорту українських ресурсів через одеські порти можна було б розглядати як загрозу американським комерційним інтересам.
"І тоді ми побачимо, скільки після такої заяви дронів полетить у бік Одеси і скільки ракет полетить у бік Одеси. Але чомусь Сполучені Штати Америки не роблять такої заяви", — зауважив Кущ.
Як повідомляли Новини.LIVE, російські атаки на портову інфраструктуру Одещини призвели до різкого падіння українського агроекспорту. У перші 12 днів серпня поставки пшениці, ячменю та кукурудзи скоротилися у кілька разів порівняно з аналогічним періодом торік.
Раніше Новини.LIVE писали, що удари РФ по портах Одещини створюють серйозні проблеми для української логістики, а альтернативні маршрути не здатні повністю компенсувати морський експорт. Російські війська систематично атакують портову інфраструктуру регіону, зокрема об'єкти Ізмаїльського району.