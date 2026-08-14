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Главная Одесса Кущ: США должны защитить украинские порты в интересах экспорта

Кущ: США должны защитить украинские порты в интересах экспорта

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 18:46
Кущ: США должны защитить украинские порты в интересах экспорта
Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ раскритиковал политику Украины в сфере экспорта и призвал международных партнеров усилить защиту портовой инфраструктуры. По его мнению, США могли бы использовать собственные коммерческие интересы в украинских ресурсах в качестве аргумента для защиты экспорта через порты Одесской области.

Об этом Алексей Кущ заявил в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Кущ предложил Украине использовать ресурсы в качестве инструмента переговоров

По словам экономиста, Украина могла бы последовать примеру Казахстана и балансировать между различными международными партнерами, используя собственные ресурсы для укрепления позиций в переговорах.

Кущ отметил, что Казахстан, в частности, использует доступ к природным ресурсам как инструмент для получения выгодных условий сотрудничества с другими государствами.

"У нас так: мы взяли и отдали свои природные ресурсы в рамках создания этого инвестиционного фонда", — заявил экономист.

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Он добавил, что Украине стоило бы сначала требовать от партнеров конкретных действий для решения проблем, а уже потом расширять доступ к собственным ресурсам.

Кущ призвал защитить портовую инфраструктуру

Отдельно экономист обратил внимание на ситуацию с украинским экспортом через морские порты. Он выразил сомнение по поводу того, почему международные партнеры не используют свои экономические интересы для усиления защиты портовой инфраструктуры.

Кущ предложил США публично заявить о своей заинтересованности в украинских природных и экономических ресурсах и увязать её с обеспечением возможности их экспорта через порты Одесской области.

"Защитите хотя бы портовую инфраструктуру. Скажите, что в соответствии с этим инвестиционным фондом, с этим соглашением вложения США в Украину имеют определенный коммерческий интерес в использовании определенных украинских природных или экономических ресурсов, активов", — отметил он.

По словам экономиста, в таком случае любые препятствия для экспорта украинских ресурсов через одесские порты можно было бы рассматривать как угрозу американским коммерческим интересам.

"И тогда мы увидим, сколько после такого заявления дронов полетит в сторону Одессы и сколько ракет полетит в сторону Одессы. Но почему-то Соединенные Штаты Америки не делают такого заявления", — заметил Кущ.

Как сообщали Новини.LIVE, российские атаки на портовую инфраструктуру Одесской области привели к резкому падению украинского агроэкспорта. В первые 12 дней августа поставки пшеницы, ячменя и кукурузы сократились в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Новини.LIVE писали, что удары РФ по портам Одесской области создают серьезные проблемы для украинской логистики, а альтернативные маршруты не способны полностью компенсировать морской экспорт. Российские войска систематически атакуют портовую инфраструктуру региона, в частности объекты Измаильского района.

США Одесса экспорт морской порт Алексей Кущ
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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