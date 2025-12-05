Катування в російському полоні: історія морпіха Сергія Кузнєцова

Ламають навіть найсильніших — морпіх з Одеси про полон в РФ
Четвертий рік триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За цією датою стоять тисячі зламаних доль — наших бійців, які, захищаючи країну, опинилися в російському полоні. Для них будні перетворилися на боротьбу за виживання, де катування, голод і приниження стали частиною реальності. Та попри все, вони зберігають віру в повернення додому.
Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися із захисником з Одеси, який пережив полон.
Жахи полону
Морпіх з Одеси Сергій Кузнєцов потрапив у полон в квітні. Спершу він потрапив до Оленівки. Там їх зустріли агресією та приниженнями, не даючи ні відпочити, ні зрозуміти, що відбувається. Він згадує, що росіяни діяли з показовою жорстокістю, ніби хотіли одразу зламати новоприбулих.
"І всю добу, поки нас приймали, вони знущалися над хлопцями. Тих полонених, хто заходив в Оленівку, заганяли в приміщення, не дозволяли ні сидіти, ні спати", — розповів Сергій.
Згодом жорстокість стала системною. Умови в Галичі були ще суворішими. Побої, приниження та постійний страх супроводжували полонених щодня. Тюремники вигадували будь-які приводи для насильства й називали це "вихованням". Така "логіка" лише посилювала психологічний тиск і ламала людей зсередини.
"Побої — кожен день. На допитах — окремо, але і впродовж дня теж", — каже він.
Повернення додому
Надія на повернення з’явилася лише через два роки. Морпіх згадує, що перед обміном ставлення тюремників почало змінюватися — з’явилися перші натяки, що процес нарешті зрушив з місця. Та навіть тоді полонені не вірили до кінця, адже раніше багато обмінів зривалося. Коли ж повернення стало реальністю, це відчувалося майже нереально.
"Коли я приїхав в Україну й побачив реальний стан справ, то скажу — все класно. Країна живе", — говорить він.
