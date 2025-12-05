Пытки в российском плену: история морпеха Сергея Кузнецова

Морпех Сергей Кузнецов, который вернулся из плена. Фото: Новини.LIVE

Четвертый год продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. За этой датой стоят тысячи сломанных судеб — наших бойцов, которые, защищая страну, оказались в российском плену. Для них будни превратились в борьбу за выживание, где пытки, голод и унижения стали частью реальности. Но несмотря на все, они сохраняют веру в возвращение домой.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с защитником из Одессы, который пережил плен.

Ужасы плена

Морпех из Одессы Сергей Кузнецов попал в плен в апреле. Сначала он попал в Еленовку. Там их встретили агрессией и унижениями, не давая ни отдохнуть, ни понять, что происходит. Он вспоминает, что россияне действовали с показательной жестокостью, будто хотели сразу сломать новоприбывших.

"И все сутки, пока нас принимали, они издевались над ребятами. Тех пленных, кто заходил в Еленовку, загоняли в помещение, не позволяли ни сидеть, ни спать", — рассказал Сергей.

Впоследствии жестокость стала системной. Условия в Галиче были еще более суровыми. Побои, унижения и постоянный страх сопровождали пленных ежедневно. Тюремщики придумывали любые поводы для насилия и называли это "воспитанием". Такая "логика" только усиливала психологическое давление и ломала людей изнутри.

"Побои — каждый день. На допросах — отдельно, но и в течение дня тоже", — говорит он.

Возвращение домой

Надежда на возвращение появилась только через два года. Морпех вспоминает, что перед обменом отношение тюремщиков начало меняться — появились первые намеки, что процесс наконец сдвинулся с места. Но даже тогда пленные не верили до конца, ведь раньше много обменов срывалось. Когда же возвращение стало реальностью, это ощущалось почти нереально.

"Когда я приехал в Украину и увидел реальное положение дел, то скажу — все классно. Страна живет", — говорит он.

Напомним, мы писали об одесском морпехе Хуане Гарсии, который пережил российский плен. Также мы писали о гражданском пленном из Херсона, который рассказал об ужасах пыток.