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Ласкаво просимо: Одеський військовий інститут розпочав вступну кампанію

12 лютого 2023 17:45
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Інститут ВМС України оголосив початок вступної кампанії: хто може подавати документи.
Охочі можуть вже подавати документи на вступ
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

В Україні стартує вступна кампанія у військових навчальних закладах, зокрема в Одесі. На навчання запрошують не лише випускників шкіл, а й дорослих чоловіків та жінок. 

Про це повідомляє Інститут Військово-Морських Сил НУ ОМА.

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Юнаки та дівчата, які мріють пов’язати життя з військовою справою вже мають готуватися до вступних іспитів. Одеський Інститут Військово-Морських Сил приймає на навчання за такими спеціальностями:

Забезпечення військ (сил):

  • морально-психологічне забезпечення у підрозділах, на кораблях (ВМС);
  • пошуково-рятувальні та водолазно-аварійні роботи на морі.

Озброєння та військова техніка:

  • корабельні енергетичні установки;
  • корабельна зброя та засоби навігації;
  • корабельне радіотехнічне озброєння та засоби зв’язку.
  • Ступінь вищої освіти "магістр".

Річковий та морський транспорт:

  • морально-психологічне забезпечення у підрозділах, на кораблях (ВМС);
  • пошуково-рятувальні та водолазно – аварійні роботи на морі.

Що потрібно для вступу до військового ВНЗ

  • Подати заяву та комплект документів до військкомату.
  • Пройти конкурсний відбір або скласти іспити у ВУЗі.
  • Пройти психологічне обстеження та медичний огляд.
  • Скласти нормативи з фізичної підготовки.

Також є віковий розподіл нормативів для чоловіків та жінок. До прикладу, чоловіки до 40 років – підтягування на перекладині, біг на 100 м, біг на 3 км. От чоловіки старші 40 років та жінки — згинання та розгинання рук в упорі лежачи, згинання та розгинання тулуба, біг на 1 км.

Нагадаємо, у міністерстві освіти України відзвітували, що торішній досвід першої воєнної вступної кампанії показав ефективність національного мультипредметного тесту. Впровадження НМТ дозволяє конкурувати українським ВНЗ із західними. 

Також відзначимо, що українські школярі у 2023 році будуть звільнені від складання зовнішнього незалежного тестування. Натомість розглядається варіант удосконаленого національного мультипредметного тесту, в який увійде чотири основні предмети та кілька на вибір.

Фото: Думская

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