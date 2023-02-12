Інститут ВМС України оголосив початок вступної кампанії: хто може подавати документи.

Ласкаво просимо: Одеський військовий інститут розпочав вступну кампанію
В Україні стартує вступна кампанія у військових навчальних закладах, зокрема в Одесі. На навчання запрошують не лише випускників шкіл, а й дорослих чоловіків та жінок.
Про це повідомляє Інститут Військово-Морських Сил НУ ОМА.
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Юнаки та дівчата, які мріють пов’язати життя з військовою справою вже мають готуватися до вступних іспитів. Одеський Інститут Військово-Морських Сил приймає на навчання за такими спеціальностями:
Забезпечення військ (сил):
- морально-психологічне забезпечення у підрозділах, на кораблях (ВМС);
- пошуково-рятувальні та водолазно-аварійні роботи на морі.
Озброєння та військова техніка:
- корабельні енергетичні установки;
- корабельна зброя та засоби навігації;
- корабельне радіотехнічне озброєння та засоби зв’язку.
- Ступінь вищої освіти "магістр".
Річковий та морський транспорт:
- морально-психологічне забезпечення у підрозділах, на кораблях (ВМС);
- пошуково-рятувальні та водолазно – аварійні роботи на морі.
Що потрібно для вступу до військового ВНЗ
- Подати заяву та комплект документів до військкомату.
- Пройти конкурсний відбір або скласти іспити у ВУЗі.
- Пройти психологічне обстеження та медичний огляд.
- Скласти нормативи з фізичної підготовки.
Також є віковий розподіл нормативів для чоловіків та жінок. До прикладу, чоловіки до 40 років – підтягування на перекладині, біг на 100 м, біг на 3 км. От чоловіки старші 40 років та жінки — згинання та розгинання рук в упорі лежачи, згинання та розгинання тулуба, біг на 1 км.
Нагадаємо, у міністерстві освіти України відзвітували, що торішній досвід першої воєнної вступної кампанії показав ефективність національного мультипредметного тесту. Впровадження НМТ дозволяє конкурувати українським ВНЗ із західними.
Також відзначимо, що українські школярі у 2023 році будуть звільнені від складання зовнішнього незалежного тестування. Натомість розглядається варіант удосконаленого національного мультипредметного тесту, в який увійде чотири основні предмети та кілька на вибір.
Фото: Думская