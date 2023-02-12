Институт ВМС Украины объявил о начале вступительной кампании: кто может подавать документы.

Желающие могут уже подавать документы на поступление

В Украине стартует вступительная кампания в военных учебных заведениях, в частности, в Одессе. На обучение приглашают не только выпускников школ, но и взрослых мужчин и женщин.

Об этом сообщает Институт Военно-Морских Сил НУ ОМА.

Юноши и девушки, мечтающие связать жизнь с военным делом, уже должны готовиться к вступительным экзаменам. Одесский Институт Военно-Морских Сил принимает на обучение по следующим специальностям:

Обеспечение войск (сил):

нравственно-психологическое обеспечение в подразделениях, на кораблях (ВМС);

поисково-спасательные и водолазно-аварийные работы на море

Вооружение и военная техника:

корабельные энергетические установки;

корабельное оружие и средства навигации;

корабельное радиотехническое вооружение и средства связи.

Степень высшего образования "Магистр".

Речной и морской транспорт:

нравственно-психологическое обеспечение в подразделениях, на кораблях (ВМС);

поисково-спасательные и водолазно – аварийные работы на море

Что нужно для поступления в военный вуз

Подать заявление и комплект документов в военкомат.

Пройти конкурсный отбор или сдать экзамены в ВУЗе.

Пройти психологическое обследование и медицинское освидетельствование.

Составить нормативы по физической подготовке.

Также существует возрастное распределение нормативов для мужчин и женщин. К примеру, мужчины до 40 лет — подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км. Вот мужчины старше 40 лет и женщины — сгибание и разгибание рук в упоре лежа, сгибание и разгибание туловища, бег на 1 км.

Напомним, в министерстве образования Украины отчитались, что прошлогодний опыт первой военной вступительной кампании показал эффективность национального мультипредметного теста. Внедрение НМТ позволяет конкурировать с украинскими вузами с западными.

Также отметим, что украинские школьники в 2023 году будут освобождены от сдачи внешнего независимого тестирования. В то же время рассматривается вариант усовершенствованного национального мультипредметного теста, в который войдет четыре основных предмета и несколько по выбору.

Фото: Думская