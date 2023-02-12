Институт ВМС Украины объявил о начале вступительной кампании: кто может подавать документы.

Добро пожаловать: Одесский военный институт начал вступительную кампанию
В Украине стартует вступительная кампания в военных учебных заведениях, в частности, в Одессе. На обучение приглашают не только выпускников школ, но и взрослых мужчин и женщин.
Об этом сообщает Институт Военно-Морских Сил НУ ОМА.
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Юноши и девушки, мечтающие связать жизнь с военным делом, уже должны готовиться к вступительным экзаменам. Одесский Институт Военно-Морских Сил принимает на обучение по следующим специальностям:
Обеспечение войск (сил):
- нравственно-психологическое обеспечение в подразделениях, на кораблях (ВМС);
- поисково-спасательные и водолазно-аварийные работы на море
Вооружение и военная техника:
- корабельные энергетические установки;
- корабельное оружие и средства навигации;
- корабельное радиотехническое вооружение и средства связи.
- Степень высшего образования "Магистр".
Речной и морской транспорт:
- нравственно-психологическое обеспечение в подразделениях, на кораблях (ВМС);
- поисково-спасательные и водолазно – аварийные работы на море
Что нужно для поступления в военный вуз
- Подать заявление и комплект документов в военкомат.
- Пройти конкурсный отбор или сдать экзамены в ВУЗе.
- Пройти психологическое обследование и медицинское освидетельствование.
- Составить нормативы по физической подготовке.
Также существует возрастное распределение нормативов для мужчин и женщин. К примеру, мужчины до 40 лет — подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км. Вот мужчины старше 40 лет и женщины — сгибание и разгибание рук в упоре лежа, сгибание и разгибание туловища, бег на 1 км.
Напомним, в министерстве образования Украины отчитались, что прошлогодний опыт первой военной вступительной кампании показал эффективность национального мультипредметного теста. Внедрение НМТ позволяет конкурировать с украинскими вузами с западными.
Также отметим, что украинские школьники в 2023 году будут освобождены от сдачи внешнего независимого тестирования. В то же время рассматривается вариант усовершенствованного национального мультипредметного теста, в который войдет четыре основных предмета и несколько по выбору.
Фото: Думская