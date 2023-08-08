Лави одеситів поповнили 138 малюків: як назвати дитину
В Одесі народилося 138 маленьких українців, це на 20 дітей менше, ніж попереднього тижня. Серед малюків лави одеситів поповнили дві пари близнюків.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
"Населення Одеси за тиждень поповнили 69 дівчаток та 69 хлопчиків. Усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, медперсонал знаходиться на робочих місцях", — йдеться в повідомленні.
Хто святкує іменини цього тижня
Вважається, що, якщо дитині дати ім'я на честь святого, якого шанують у день її народження, то святий тезка буде берегти малюка від бід і нещасть. У батьків є десятки варіантів імен.
- 8 серпня: Гнат, Сергій, Теодор, Федір, Парасковія.
- 9 серпня: Герман, Іван, Клим, Микола, Платон, Сава, Еммануїл, Ян, Анфіса.
- 10 серпня: Акакій, Василь, Юхим, Іван, Микола, Остап, Павло, Прохор, Серафим, Юліан, Ян, Олена, Анастасія, Антоніна, Аріна, Олена, Ілона, Ірина.
- 11 серпня: Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Остап, Роман, Серафим, Серафима.
- 12 серпня: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ян, Ангеліна, Люція.
- 13 серпня: Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Георгій, Денис, Єгор, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ян, Анна, Єлизавета.
Нагадаємо, в Україні вагітним жінкам дозволять самостійно визначати дату виходу в декретну відпустку. Такий законопроєкт ухвалила Верховна Рада.
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