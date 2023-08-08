Лави одеситів поповнили 138 малюків: як назвати дитину

Новонароджена дитина. Фото: pixabay

В Одесі народилося 138 маленьких українців, це на 20 дітей менше, ніж попереднього тижня. Серед малюків лави одеситів поповнили дві пари близнюків.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Населення Одеси за тиждень поповнили 69 дівчаток та 69 хлопчиків. Усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, медперсонал знаходиться на робочих місцях", — йдеться в повідомленні.

Хто святкує іменини цього тижня

Вважається, що, якщо дитині дати ім'я на честь святого, якого шанують у день її народження, то святий тезка буде берегти малюка від бід і нещасть. У батьків є десятки варіантів імен.

8 серпня: Гнат, Сергій, Теодор, Федір, Парасковія.

9 серпня: Герман, Іван, Клим, Микола, Платон, Сава, Еммануїл, Ян, Анфіса.

10 серпня: Акакій, Василь, Юхим, Іван, Микола, Остап, Павло, Прохор, Серафим, Юліан, Ян, Олена, Анастасія, Антоніна, Аріна, Олена, Ілона, Ірина.

11 серпня: Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Остап, Роман, Серафим, Серафима.

12 серпня: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ян, Ангеліна, Люція.

13 серпня: Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Георгій, Денис, Єгор, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ян, Анна, Єлизавета.

Нагадаємо, в Україні вагітним жінкам дозволять самостійно визначати дату виходу в декретну відпустку. Такий законопроєкт ухвалила Верховна Рада.

Зазначимо, восьмого серпня в Україні та світі відзначається День військ зв’язку ЗСУ, Міжнародний день альпінізму, Всесвітній день кішок та Міжнародний день нескінченності. Віряни у церкві в цей день вшановують пам'ять мученика Єрмолая та інших. Новини.LIVE розповідає про головні свята, іменини та дні народження відомих людей восьмого серпня.