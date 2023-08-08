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Ряды одесситов пополнили 138 малышей: как назвать ребенка

8 августа 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ряды одесситов пополнили 138 малышей: как назвать ребенка
Новорожденный ребенок. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе родилось 138 маленьких украинцев, это на 20 детей меньше, чем на прошлой неделе. Среди малышей ряды одесситов пополнили две пары близнецов.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Население Одессы за неделю пополнили 69 девочек и 69 мальчиков. Все городские роддома работают в полном объеме, медперсонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении.

Кто празднует именины на этой неделе

Считается, что если ребенку дать имя в честь святого, которого почитают в день его рождения, то святой тезка будет беречь малыша от бед и несчастий. У родителей есть десятки вариантов имён.

  • 8 августа: Игнат, Сергей, Теодор, Федор, Прасковья.
  • 9 августа: Герман, Иван, Клим, Николай, Платон, Савва, Эммануил, Ян, Анфиса.
  • 10 августа: Акакий, Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Прохор, Серафим, Юлиан, Ян, Елена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина.
  • 11 августа: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим, Серафима.
  • 12 августа: Анатолий, Валентин, Герман, Иоанн, Лука, Максим, Павел, Ян, Ангелина, Люция.
  • 13 августа: Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Георгий, Денис, Егор, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Ян, Анна, Елизавета.

Напомним, в Украине беременным женщинам разрешат самостоятельно определять дату выхода в декретный отпуск. Такой законопроект приняла Верховная Рада.

Отметим, 8 августа в Украине и мире отмечается День войск связи ВСУ, Международный день альпинизма, Всемирный день кошек и Международный день бесконечности. Верующие в церкви в этот день чтят память мученика Ермолая и других. Новини.LIVE рассказывает о главных праздниках, именинах и днях рождения известных людей восьмого августа.

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