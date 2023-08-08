Ряды одесситов пополнили 138 малышей: как назвать ребенка
В Одессе родилось 138 маленьких украинцев, это на 20 детей меньше, чем на прошлой неделе. Среди малышей ряды одесситов пополнили две пары близнецов.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
"Население Одессы за неделю пополнили 69 девочек и 69 мальчиков. Все городские роддома работают в полном объеме, медперсонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении.
Кто празднует именины на этой неделе
Считается, что если ребенку дать имя в честь святого, которого почитают в день его рождения, то святой тезка будет беречь малыша от бед и несчастий. У родителей есть десятки вариантов имён.
- 8 августа: Игнат, Сергей, Теодор, Федор, Прасковья.
- 9 августа: Герман, Иван, Клим, Николай, Платон, Савва, Эммануил, Ян, Анфиса.
- 10 августа: Акакий, Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Прохор, Серафим, Юлиан, Ян, Елена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина.
- 11 августа: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим, Серафима.
- 12 августа: Анатолий, Валентин, Герман, Иоанн, Лука, Максим, Павел, Ян, Ангелина, Люция.
- 13 августа: Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Георгий, Денис, Егор, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Ян, Анна, Елизавета.
Напомним, в Украине беременным женщинам разрешат самостоятельно определять дату выхода в декретный отпуск. Такой законопроект приняла Верховная Рада.
Отметим, 8 августа в Украине и мире отмечается День войск связи ВСУ, Международный день альпинизма, Всемирный день кошек и Международный день бесконечности. Верующие в церкви в этот день чтят память мученика Ермолая и других. Новини.LIVE рассказывает о главных праздниках, именинах и днях рождения известных людей восьмого августа.