На Одещині судили військового, в чому звинувачують

Лазив по чужих домах — на Одещині судили військового
Курсанта військової частини затримали за те, що він нишпорив у чужому домогосподарстві. Своєї провини чоловік не заперечував. Тепер йому доведеться сплатити штраф.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Кодимського райсуду.
Подробиці справи
За матеріалами суду, мобілізований чоловік примітив по сусідству з військовою частиною господарське приміщення. Він відчинив вхідні двері й увійшов туди. Втім, нічого вартого уваги там не помітив і вирішив перевірити ще й житловий будинок господаря. Але звідти так само нічого не виніс. Тим не менш, слідство вважає, що військовий діяв "з корисливих мотивів".
Суддя призначив курсанту покарання у вигляді штрафу на суму 1,7 тис. грн.
Нагадаємо, у Харкові судили військового, який втрутився у роботу поліції. Також на Львівщині на лаві підсудних опинилися мобілізовані, які відмовилися виконувати накази командування.
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