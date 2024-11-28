В Одесской области судили военного, в чем обвиняют

Человек в камуфляже в наручниках. Фото: иллюстративное/соцсети

Курсанта воинской части задержали за то, что он рыскал в чужом домохозяйстве. Своей вины мужчина не отрицал. Теперь ему придется заплатить штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Кодымского райсуда.

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Подробности дела

По материалам суда, мобилизованный мужчина приметил по соседству с воинской частью хозяйственное помещение. Он открыл входную дверь и вошел туда. Впрочем, ничего стоящего там не заметил и решил проверить еще и жилой дом хозяина. Но оттуда тоже ничего не вынес. Тем не менее, следствие считает, что военный действовал "по корыстным мотивам".

Судья назначил курсанту наказание в виде штрафа в сумме 1,7 тыс. грн.

Напомним, в Харькове судили военного, вмешавшегося в работу полиции. Также на Львовщине на скамье подсудимых оказались мобилизованные, отказавшиеся выполнять приказы командования.