Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Лазил по чужим домам — на Одесчине судили военного arrow

Лазил по чужим домам — на Одесчине судили военного

28 ноября 2024 21:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области судили военного, в чем обвиняют
Человек в камуфляже в наручниках. Фото: иллюстративное/соцсети
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Курсанта воинской части задержали за то, что он рыскал в чужом домохозяйстве. Своей вины мужчина не отрицал. Теперь ему придется заплатить штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Кодымского райсуда.

Читайте также:

Подробности дела

По материалам суда, мобилизованный мужчина приметил по соседству с воинской частью хозяйственное помещение. Он открыл входную дверь и вошел туда. Впрочем, ничего стоящего там не заметил и решил проверить еще и жилой дом хозяина. Но оттуда тоже ничего не вынес. Тем не менее, следствие считает, что военный действовал "по корыстным мотивам".

Судья назначил курсанту наказание в виде штрафа в сумме 1,7 тыс. грн.

Напомним, в Харькове судили военного, вмешавшегося в работу полиции. Также на Львовщине на скамье подсудимых оказались мобилизованные, отказавшиеся выполнять приказы командования.

Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы военнослужащие судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:09 Норвегия рекордно увеличила помощь Украине — известна сумма

Срочная новость

23:06 В Херсоне раздались взрывы

23:03 Харьковчанина строго наказали за содействие РФ — решение суда

22:54 В Киеве раздались взрывы - Кличко сделал заявление

22:41 Грузия отказалась от переговоров вступить в ЕС — видео протестов

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

22:33 Части не хотели брать на службу мужчину — суд его наказал

22:08 Возвращение на службу после СОЧ — Зеленский подписал закон

21:56 Лазил по чужим домам — на Одесчине судили военного

21:54 Динамо снова опозорилось в Лиге Европы

21:42 Одну из улиц Львова назвали в честь Ирины Фарион

23:09 Норвегия рекордно увеличила помощь Украине — известна сумма

Срочная новость

23:06 В Херсоне раздались взрывы

23:03 Харьковчанина строго наказали за содействие РФ — решение суда

22:54 В Киеве раздались взрывы - Кличко сделал заявление

22:41 Грузия отказалась от переговоров вступить в ЕС — видео протестов

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

22:33 Части не хотели брать на службу мужчину — суд его наказал

22:08 Возвращение на службу после СОЧ — Зеленский подписал закон

21:56 Лазил по чужим домам — на Одесчине судили военного

21:54 Динамо снова опозорилось в Лиге Европы

21:42 Одну из улиц Львова назвали в честь Ирины Фарион

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией