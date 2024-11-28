В Одесской области судили военного, в чем обвиняют

Лазил по чужим домам — на Одесчине судили военного
Курсанта воинской части задержали за то, что он рыскал в чужом домохозяйстве. Своей вины мужчина не отрицал. Теперь ему придется заплатить штраф.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Кодымского райсуда.
Подробности дела
По материалам суда, мобилизованный мужчина приметил по соседству с воинской частью хозяйственное помещение. Он открыл входную дверь и вошел туда. Впрочем, ничего стоящего там не заметил и решил проверить еще и жилой дом хозяина. Но оттуда тоже ничего не вынес. Тем не менее, следствие считает, что военный действовал "по корыстным мотивам".
Судья назначил курсанту наказание в виде штрафа в сумме 1,7 тыс. грн.
Напомним, в Харькове судили военного, вмешавшегося в работу полиции. Также на Львовщине на скамье подсудимых оказались мобилизованные, отказавшиеся выполнять приказы командования.
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