Доходи депутатів виростуть на чверть: що про це думають одесити

Засідання депутатів ВР. Фото: ВРУ

Верховна Рада України затвердила проєкт державного бюджету на 2025 рік. Головним його питанням залишається: чи вистачить коштів для покриття дефіциту в країні у стані війни. Але, попри усі проблеми та сподівання на міжнародну підтримку, одним із пунктів бюджету є підвищення заробітної плати топовим чиновникам. Серед них також є нардепи та працівники ОП, доходи яких протягом наступного року збільшаться щонайменше на чверть. Водночас зміни оплати військовим та медикам не передбачається.

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, чи доречні такі рішення під час війни?

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Є важливіші потреби

Абсолютно всі опитані одесити впевнені, що такі витрати абсурдні в країні, яка третій рік боронить себе та залежить від допомоги партнерів. Саме про це каже Дмитро Михайлович та додає, що потреби армії зараз важливіші за все. Адже, якщо її не буде, то й зарплати вони собі більше ніколи не зможуть підвищити.

"Я ставлюся дуже негативно. Тому що рівень життя в країні невисокий. Ми розуміємо, що війна триває та дуже великі кошти йдуть на оборону. Але для чого витрачати тоді їх на чиновників? Звичайно, треба направити їх на армію, а решту — додати до пенсій", — розповідає Дмитро Михайлович.

Одесит Дмитро Михайлович із дружиною. Фото: Новини.LIVE

Його підтримує й інша одеситка, для якої ця новина стала дійсно шоком. На думку Валерії, депутатам хоча б під час війни слід подумати про громадян, а не про "набиття своїх кишень".

"Звичайно, негативно. Це очевидно, бо багато в нас старих, які отримують мізерну пенсію. Треба перш за все подумати про людей. На цей час, бо йде війна, краще відправити їх на оборону. Бо в нас люди постійно донатять, отже потреба в цьому є", — наголошує Валерія.

Одеситка Валерія. Фото: Новини.LIVE

Людям не вистачає

Частина людей вважає, що такі рішення — це "знущання з людей". Зокрема, на цьому наголошує Оксана, яка ледве виживає від пенсії до пенсії.

"Я проти. Ми на яку пенсію живемо? От нехай вони спробують спочатку. А то тільки збільшують собі постійно. І якщо є зайві гроші, то віддайте їх на війну або тим, хто цього дійсно потребує", — розповідає Оксана.

Одеситка Оксана. Фото: Новини.LIVE

А пані Софія взагалі бідкається, що має лише маленьку пенсію, якої взимку вистачить лише на комунальні послуги. Тож пенсіонерка каже, що депутатам має бути соромно.

"Це мало для них? Я все життя пропрацювала, а пенсія лише 4000. І мені кажуть, що підвищень не буде, бо немає коштів", — підкреслює Софія Андріївна.

Одеситка Софія Андріївна. Фото: Новини.LIVE

Водночас одеситка Олена впевнена, що після війни нашій державі знадобиться набагато більше коштів, ніж зараз. Тож усі нетермінові витрати, як підвищення зарплат посадовцям, потрібно скасувати та приберегти ці гроші для відбудови.

"Дуже погано, вони не мають права це робити. Ці гроші треба залишити і направити на відбудову держави", — підсумовує Олена.

Одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE

Всі знають принцип, що без гарної оплати праці, жоден посадовець не буде якісно працювати. Але не варто забувати, що зараз триває війна! Тож, в держави є більш важливі пріоритети витрат. Тим паче, що всім сьогодні нелегко, але всі чекають на якнайшвидшу перемогу.

Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікується, що доходи країни будуть на рівні 2 трильйони гривень.

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