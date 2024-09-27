Доходы депутатов вырастут на четверть: что об этом думают одесситы

Заседание депутатов ВР. Фото: ВРУ

Верховная Рада Украины утвердила проект государственного бюджета на 2025 год. Главным его вопросом остается: хватит ли средств для покрытия дефицита в стране в состоянии войны. Но, несмотря на все проблемы и надежды на международную поддержку, одним из пунктов бюджета является повышение заработной платы топовым чиновникам. Среди них также есть нардепы и работники ОП, доходы которых в течение следующего года увеличатся по меньшей мере на четверть. В то же время изменения оплаты военным и медикам не предусматривается.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, уместны ли такие решения во время войны.

Читайте также:

Есть более важные потребности

Все опрошенные одесситы уверены, что такие расходы абсурдны в стране, которая третий год защищает себя и зависит от помощи партнеров. Именно об этом говорит Дмитрий Михайлович и добавляет, что потребности армии сейчас важнее всего. Ведь если ее не будет, то и зарплаты они себе больше никогда не смогут поднять.

"Я отношусь очень негативно. Потому что уровень жизни в стране невысокий. Мы понимаем, что война продолжается и очень большие средства уходят на оборону. Но зачем тратить тогда их на чиновников? Конечно надо направить их на армию, а остальное — добавить к пенсиям", — рассказывает Дмитрий Михайлович.

Одессит Дмитрий Михайлович с супругой. Фото: Новини.LIVE

Его поддерживает и другая одесситка, для которой эта новость стала поистине шоком. По мнению Валерии, депутатам хотя бы во время войны следует подумать о гражданах, а не о "набивании своих карманов".

"Конечно, отрицательно. Это очевидно, потому что много у нас стариков, которые получают мизерную пенсию. Надо прежде всего подумать о людях. В настоящее время, потому что идет война, лучше отправить их на оборону. Потому что у нас люди постоянно донатят, следовательно потребность в этом есть", — отмечает Валерия.

Одесситка Валерия. Фото: Новини.LIVE

Людям не хватает

Часть людей считает, что такие решения — это "издевательство над людьми". В частности, это подчеркивает Оксана, которая едва выживает от пенсии к пенсии.

"Я против. Мы на какую пенсию живем? Вот пусть они попробуют сначала. А то только увеличивают себе постоянно. И если есть лишние деньги, то отдайте их на войну или тем, кто в этом действительно нуждается", — рассказывает Оксана.

Одесситка Оксана. Фото: Новини.LIVE

А Софья вообще жалуется, что имеет только маленькую пенсию, которой зимой хватит только на коммунальные услуги. Так что пенсионерка говорит, что депутатам должно быть стыдно.

"Это мало для них? Я всю жизнь проработала, а пенсия всего 4000. И мне говорят, что повышений не будет, потому что нет средств", — подчеркивает София Андреевна.

Одесситка София Андреевна. Фото: Новини.LIVE

В то же время одесситка Елена уверена, что после войны нашему государству понадобится гораздо больше средств, чем сейчас. Все несрочные расходы, как повышение зарплат должностным лицам, нужно отменить и приберечь эти деньги для восстановления.

"Очень плохо, они не имеют права это делать. Эти деньги нужно оставить и направить на восстановление государства", — заключает Елена.

Одесситка Елена. Фото: Новини.LIVE

Все знают принцип, что без хорошей оплаты труда ни одно должностное лицо не будет качественно работать. Но не стоит забывать, что сейчас идет война! Поэтому у государства есть более важные приоритеты расходов. Тем более, что всем сегодня нелегко, но все ждут скорейшей победы.



Напомним, 13 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Ожидается, что доходы страны будут на уровне 2 триллиона гривен.

Мы также сообщали, что президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что прожиточный минимум в Украине в разы ниже реального. По его словам, речь идет о разнице минимум в 2-3 раза.