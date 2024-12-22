План розвитку медичної інфраструктури Одещини на 2025 рік

Медик в лікарні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині презентували план розвитку медичної інфраструктури на 2025 рік. Серед основних завдань — оптимізація ліжкового фонду, модернізація закладів, перекваліфікація персоналу та розвиток медико-соціальних послуг.

Про це розповіли у Департаменті охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

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Допис департаменту. Фото: скриншот

Зменшення ліжок у лікарнях

За їх інформацією, у 2025 році кількість ліжок зменшиться на 15%, до 4,7 ліжка на 1000 населення. У департаменті зазначають, що це дозволить підвищити ефективність їх використання.

"Оптимізація ліжкового фонду — це не лише про скорочення, але й про ефективність. Ми прагнемо, щоб кожне ліжко працювало на благо пацієнта", — йдеться у повідомленні.

Створення додаткових закладів

Одним із ключових напрямків стане реструктуризація функцій медичних закладів. Згідно з новими маршрутами пацієнтів, буде створено спеціалізовані заклади для лікування гострих станів, таких як інсульти, травми, пологи тощо.

"Наше завдання — створити сучасну, ефективну та доступну медичну систему, яка відповідатиме потребам населення", — підсумували у департаменті.

У рамках модернізації планується значне оновлення медичних установ та впровадження новітніх технологій. Особливу увагу приділять інтеграції соціальних послуг у медичні заклади для забезпечення комплексного обслуговування пацієнтів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали авіаудару по онкологічному диспансеру в Херсоні та зруйнували його. Також у Львові медики врятували життя 71-річного пацієнта, який мав гостру патологію серця.