План развития медицинской инфраструктуры Одесской области на 2025 год

В Одесской области уменьшат количество койко-мест в больницах
В Одесской области презентовали план развития медицинской инфраструктуры на 2025 год. Среди основных задач — оптимизация коечного фонда, модернизация заведений, переквалификация персонала и развитие медико-социальных услуг.
Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Одесской областной государственной администрации.
Уменьшение коек в больницах
По их информации, в 2025 году количество коек уменьшится на 15%, до 4,7 койки на 1000 населения. В департаменте отмечают, что это позволит повысить эффективность их использования.
"Оптимизация кроватного фонда — это не только сокращение, но и эффективность. Мы стремимся, чтобы каждая кровать работала во благо пациента", — говорится в сообщении.
Создание дополнительных заведений
Одним из ключевых направлений станет реструктуризация функций медицинских учреждений. Согласно новым маршрутам пациентов, будут созданы специализированные учреждения для лечения острых состояний, таких как инсульты, травмы, роды и т.д.
"Наша задача — создать современную, эффективную и доступную медицинскую систему, которая будет отвечать потребностям населения", — подытожили в департаменте.
В рамках модернизации планируется значительное обновление медицинских учреждений и внедрение новейших технологий. Особое внимание будет уделено интеграции социальных услуг в медицинские учреждения для обеспечения комплексного обслуживания пациентов.
Напомним, российские оккупационные войска нанесли авиаудар по онкологическому диспансеру в Херсоне и разрушили его. Также во Львове медики спасли жизнь 71-летнего пациента, который имел острую патологию сердца.
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