МСЕКів більше не буде: яку альтернативу пропонують у НАЗК

Чоловіки проходять лікарську комісію. Фото: ЗС України

Із 31 грудня в Україні буде ліквідовано медико-санітарні комісії (МСЕК) у лікарнях. Натомість люди, яким необхідно отримати або підтвердити свою інвалідність, зможуть це зробити за новою системою із залученням одразу декількох органів.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі розповів заступник голови Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК) Сергій Гупяк.

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Що відомо про новий механізм

За словами Сергія Гупяка, необхідно розробити механізм у кілька етапів. Але найперший крок — це змінити тих людей, які "продавали інвалідності" довгі роки до цього.

"Можливо, такі рішення мають ухвалювати щонайменше два органи. Перший ставитиме діагноз, а другий ухвалюватиме рішення щодо його підтвердження. І ці органи мають бути незалежними один від одного", — наголосив посадовець.

Також він додав, що в Україні потрібно розробити нормативну цифрову базу, в якій зберігатимуться діагноз людини та дата його ухвалення. І сама людина таким чином зможе контролювати весь процес.

"Такий особистий кабінет дозволить відстежувати процес оформлення документів в режимі реального часу. Якщо людина буде все бачити, то це зменшить корупційні ризики та пришвидшить сам процес надання послуги. І не потрібно буде йти до лікаря по знайомству", — додав Сергій Гупяк.

Раніше ми повідомляли, що на засіданні Хмельницької ОВА було прийняте рішення про тотальну перевірку всіх військово-лікарських комісій та медико-соціальних експертних комісій.

Також Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної (МСЕК) Тетяні Крупи. З її викриття в Україні стартувала широка кампанія з виявлення порушень та випадків корупції в МСЕК.