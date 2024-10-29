МСЭКов больше не будет: какую альтернативу предлагают в НАПК

Мужчины проходят врачебную комиссию. Фото: ВС Украины

С 31 декабря в Украине будут ликвидированы медико-санитарные комиссии (МСЭК) в больницах. Люди, которым необходимо получить или подтвердить свою инвалидность, смогут это сделать по новой системе с привлечением сразу нескольких органов.

Об этом во время пресс-брифинга в Одессе рассказал заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Сергей Гупяк.

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Что известно о новом механизме

По словам Сергея Гупяка, необходимо разработать механизм в несколько этапов. Но самый первый шаг — изменить тех людей, которые "продавали инвалидности" долгие годы до этого.

"Возможно, такие решения должны принимать по меньшей мере два органа. Первый будет ставить диагноз, а второй будет принимать решение по его подтверждению. И эти органы должны быть независимы друг от друга", — подчеркнул чиновник.

Также он добавил, что в Украине необходимо разработать нормативную цифровую базу, в которой будут сохраняться диагноз человека и дата его принятия. И сам человек таким образом сможет контролировать весь процесс.

"Такой личный кабинет позволит отслеживать процесс оформления документов в режиме реального времени. Если человек будет все видеть, то это уменьшит коррупционные риски и ускорит сам процесс предоставления услуги. И не нужно будет идти к врачу по знакомству", — добавил Сергей Гупяк.

Ранее мы сообщали, что на заседании Хмельницкой ОВА было принято решение о тотальной проверке всех военно-врачебных комиссий и медико-социальных экспертных комиссий.

Также Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главы Хмельницкой областной (МСЭК) Татьяны Крупы. С ее разоблачения в Украине стартовала широкая кампания по выявлению нарушений и случаев коррупции в МСЭК.