Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році arrow

Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

8 листопада 2024 23:56
Рвачова Анастасія - редактор
Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році
Військовий прийшов на лікарську комісію. Фото: ZIGICDRAZEN/DEPOSITPHOTOS
Рвачова Анастасія - редактор

Через низку корупційних скандалів у наступному році в Україні планують скасувати медико-санітарну комісію (МСЕК). У Кабміні повідомили, що вже розробляють механізми нової структури, проте її подробиці невідомі. Тож наразі тисячі людей стикнулися з питанням: як переоформити пенсію після 1 січня? 

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським адвокатом Олексієм Шалару. 

Читайте також:

Реформування МСЕК

Як розповідає адвокат, медико-санітарної комісії з наступного року не буде. Але достеменно про це можна сказати, коли відповідний указ підпише президент. Наразі вони продовжують функціювати. 

"Насправді зараз важко сказати, що буде замість МСЕК. Принаймні, офіційно про це ще не повідомляли. Звісно, що діючу інвалідність в людей не забиратимуть. А ось отримати її однозначно стане важче", — наголошує Олексій Шалару.

Одеський юрист Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеський юрист Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас правозахисник звернув увагу на моменти, за якими складніше стане отримати інвалідність. Адже до кінця року усі люди, в яких спливає строк, мають пройти перекомісію та підтвердити свій стан здоровʼя. А ці процедури можуть бути досить тривалими через різні причини інвалідностей. До того ж ретельніше перевірятиметься їхня фіктивність. 

"Якщо термін дії інвалідності збігає у грудні, а новий орган для перекомісії ще не призначено, це буде певною прогалиною в законодавстві та створить додаткові проблеми для людей. Бо ми не можемо всіх перевіряти однаково — кожен випадок треба досліджувати окремо", — говорить адвокат. 

Відстрочка та ВЛК

Також ліквідація МСЕК частково впливає на відстрочки, на які людина може претендувати за станом здоровʼя. Відомо, що 20 листопада спливає термін дії усіх відстрочок від призову. І усі чоловіки мають знову пройти ВЛК, щоб її отримати. Але зробити це буде важче. 

"Взагалі люди, які мають відстрочку за станом здоровʼя, повинні лише написати заяву на її продовження. Якщо в людини є захворювання і вона про це знає, то за постановою Кабміну, вона може це зробити і наголосити на тому, що має усі необхідні документи для підтвердження. В такому разі ВЛК проходити не потрібно. Але я не знаю, чи вплине це на реальні випадки продовжень", — підкреслює Олексій Шалару. 

Юрист про отримання відстрочки. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Юрист про отримання відстрочки. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас юрист зазначає, що отримати відстрочку можна навіть без документів про стан здоровʼя. Проте це залежить виключно від медиків на ВЛК: чи підтвердять вони той чи інший діагноз. 

"Хоча є випадки, коли проблеми зі здоровʼям можуть впливати на рішення ВЛК, навіть якщо немає документів. Адже комісія складається з лікарів, які дають комплексну оцінку здоровʼю. І людині треба буде звернути на це увагу та зафіксувати", — підсумовує адвокат. 

Вже зараз відомо, що ліквідація МСЕК може сильно вплинути на надання послуг людям з інвалідністю. Як саме? Дізнаємося згодом. Проте наразі питання: що робити — виникають дедалі частіше. 

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів затвердив проєкт змін до закону про медико-соціальну експертну комісію (МСЕК). Зокрема, система стане цифровою, що забезпечить її прозорість та зменшить ризики корупції.

Також ми розповідали, що українці з інвалідністю мають доступ до різноманітних пільг. Для отримання державної допомоги їм потрібно мати посвідчення, що підтверджує статус інваліда, або інший документ, який дає право на соціальну підтримку.

мобілізація ВЛК особа з інвалідністю війна інвалідність Одеса відстрочка МСЕК Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

00:01 В Одесі лунають вибухи — військові попереджали про дрони

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

23:51 У Лубнах зупинилися ліфти — мобілізували єдиного майстра

23:44 Українцям дозволили застосовувати зброю — коли та в яких випадках

23:27 У Києві поліція затримала чоловіків, які вчинили стрілянину

23:17 На Львівщині суд покарав солдата, який не повідомив про СЗЧ

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

22:45 Погода у Харкові ще сприяє прогулянкам — прогноз на вихідні

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

00:01 В Одесі лунають вибухи — військові попереджали про дрони

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

23:51 У Лубнах зупинилися ліфти — мобілізували єдиного майстра

23:44 Українцям дозволили застосовувати зброю — коли та в яких випадках

23:27 У Києві поліція затримала чоловіків, які вчинили стрілянину

23:17 На Львівщині суд покарав солдата, який не повідомив про СЗЧ

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

22:45 Погода у Харкові ще сприяє прогулянкам — прогноз на вихідні

Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд