Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

Військовий прийшов на лікарську комісію. Фото: ZIGICDRAZEN/DEPOSITPHOTOS

Через низку корупційних скандалів у наступному році в Україні планують скасувати медико-санітарну комісію (МСЕК). У Кабміні повідомили, що вже розробляють механізми нової структури, проте її подробиці невідомі. Тож наразі тисячі людей стикнулися з питанням: як переоформити пенсію після 1 січня?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським адвокатом Олексієм Шалару.

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Реформування МСЕК

Як розповідає адвокат, медико-санітарної комісії з наступного року не буде. Але достеменно про це можна сказати, коли відповідний указ підпише президент. Наразі вони продовжують функціювати.

"Насправді зараз важко сказати, що буде замість МСЕК. Принаймні, офіційно про це ще не повідомляли. Звісно, що діючу інвалідність в людей не забиратимуть. А ось отримати її однозначно стане важче", — наголошує Олексій Шалару.

Одеський юрист Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас правозахисник звернув увагу на моменти, за якими складніше стане отримати інвалідність. Адже до кінця року усі люди, в яких спливає строк, мають пройти перекомісію та підтвердити свій стан здоровʼя. А ці процедури можуть бути досить тривалими через різні причини інвалідностей. До того ж ретельніше перевірятиметься їхня фіктивність.

"Якщо термін дії інвалідності збігає у грудні, а новий орган для перекомісії ще не призначено, це буде певною прогалиною в законодавстві та створить додаткові проблеми для людей. Бо ми не можемо всіх перевіряти однаково — кожен випадок треба досліджувати окремо", — говорить адвокат.

Відстрочка та ВЛК

Також ліквідація МСЕК частково впливає на відстрочки, на які людина може претендувати за станом здоровʼя. Відомо, що 20 листопада спливає термін дії усіх відстрочок від призову. І усі чоловіки мають знову пройти ВЛК, щоб її отримати. Але зробити це буде важче.

"Взагалі люди, які мають відстрочку за станом здоровʼя, повинні лише написати заяву на її продовження. Якщо в людини є захворювання і вона про це знає, то за постановою Кабміну, вона може це зробити і наголосити на тому, що має усі необхідні документи для підтвердження. В такому разі ВЛК проходити не потрібно. Але я не знаю, чи вплине це на реальні випадки продовжень", — підкреслює Олексій Шалару.

Юрист про отримання відстрочки. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас юрист зазначає, що отримати відстрочку можна навіть без документів про стан здоровʼя. Проте це залежить виключно від медиків на ВЛК: чи підтвердять вони той чи інший діагноз.

"Хоча є випадки, коли проблеми зі здоровʼям можуть впливати на рішення ВЛК, навіть якщо немає документів. Адже комісія складається з лікарів, які дають комплексну оцінку здоровʼю. І людині треба буде звернути на це увагу та зафіксувати", — підсумовує адвокат.

Вже зараз відомо, що ліквідація МСЕК може сильно вплинути на надання послуг людям з інвалідністю. Як саме? Дізнаємося згодом. Проте наразі питання: що робити — виникають дедалі частіше.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів затвердив проєкт змін до закону про медико-соціальну експертну комісію (МСЕК). Зокрема, система стане цифровою, що забезпечить її прозорість та зменшить ризики корупції.

Також ми розповідали, що українці з інвалідністю мають доступ до різноманітних пільг. Для отримання державної допомоги їм потрібно мати посвідчення, що підтверджує статус інваліда, або інший документ, який дає право на соціальну підтримку.