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Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

8 ноября 2024 23:56
Рвачова Анастасия - редактор
Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году
Военный пришел на врачебную комиссию. Фото: ZIGICDRAZEN/DEPOSITPHOTOS
Рвачова Анастасия - редактор

Из-за ряда коррупционных скандалов в следующем году в Украине планируют отменить медико-санитарную комиссию (МСЭК). В Кабмине сообщили, что уже разрабатывают механизмы новой структуры, однако подробности ее неизвестны. Поэтому тысячи людей столкнулись с вопросом: как переоформить пенсию после 1 января?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с одесским адвокатом Алексеем Шалару.

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Как говорит адвокат, медико-санитарной комиссии со следующего года не будет. Но точно об этом можно сказать, когда соответствующий указ подпишет президент. Пока они продолжают функционировать.

"На самом деле сейчас трудно сказать, что будет вместо МСЭК. По крайней мере, официально об этом еще не сообщали. Конечно, действующую инвалидность у людей не будут забирать. А вот получить ее однозначно станет труднее", — отмечает Алексей Шалару.

Одесский юрист Алексей Шалара. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесский юрист Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время, правозащитник обратил внимание на моменты, по которым сложнее станет получить инвалидность. Ведь до конца года все люди, у которых истекает срок, должны пройти перекомиссию и подтвердить свое состояние здоровья. А эти процедуры могут быть достаточно длительными по разным причинам инвалидностей. К тому же будет тщательнее проверяться их фиктивность.

"Если срок действия инвалидности истекает в декабре, а новый орган для перекомиссии еще не назначен, это будет определенным пробелом в законодательстве и создаст дополнительные проблемы для людей. Потому что мы не можем всех проверять одинаково — каждый случай нужно исследовать отдельно", — говорит адвокат.

Отсрочка и ВВК

Также ликвидация МСЭК частично влияет на отсрочки, на которые человек может претендовать на состояние здоровья. Известно, что 20 ноября истекает срок действия всех отсрочек от призыва. И все мужчины должны снова пройти ВВК, чтобы ее получить. Но сделать это будет труднее.

"Вообще люди, имеющие отсрочку по состоянию здоровья, должны лишь написать заявление на ее продление. Если у человека есть заболевание и он об этом знает, то по постановлению Кабмина, он может это сделать и подчеркнуть, что имеет все необходимые документы для подтверждения. В таком случае ВВК проходить не нужно. Но я не знаю, повлияет ли это на реальные случаи продлений", — подчеркивает Алексей Шалару.

Юрист о получении отсрочки. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Юрист о получении отсрочки. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время, юрист отмечает, что получить отсрочку можно даже без документов о состоянии здоровья. Однако это зависит исключительно от медиков на ВВК: подтвердят ли они тот или иной диагноз.

"Хотя случаи, когда проблемы со здоровьем могут влиять на решение ВВК, даже если нет документов. Ведь комиссия состоит из врачей, которые дают комплексную оценку здоровью. И человеку нужно будет обратить на это внимание и зафиксировать", — заключает адвокат.

Уже сейчас известно, что ликвидация МСЭК может оказать большое влияние на оказание услуг людям с инвалидностью. Как именно? Узнаем со временем. Однако вопросы: что делать — возникают все чаще.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров утвердил проект изменений в закон о медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). В частности, система станет цифровой, что обеспечит ее прозрачность и снизит риски коррупции.

Также мы рассказывали, что украинцы с инвалидностью имеют доступ к различным льготам. Для получения государственной помощи им нужно иметь удостоверение, подтверждающее статус инвалида или другой документ, дающий право на социальную поддержку.

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