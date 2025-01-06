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Лишили без захисту — потужний удар ВМС по ворогу на півдні

6 січня 2025 12:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Українські моряки знищили три ворожі системи ППО на півдні за добу
Українські захисники знищили російські системи ППО. Фото: ілюстративне/росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Бійці Військово-Морських Сил ЗСУ за добу вивели з ладу три системи російської протиповітряної оборони. Йдеться про два зенітно-ракетних комплекси "Панцир С-1" та зенітно-ракетний комплекс "Оса". 

Про це повідомили у ВМС у понеділок, 6 січня.

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Що відомо

У ВМС розповідають, що один з "Панцирів" вразили під час чергування на бойовій позиції у Херсонській області. Український безпілотник вдарив прямо по кабіні з операторами системи ППО. До самого удару комплекс ніяк не відреагував на наближення дрона.  

Лишили без захисту — потужний удар ВМС по ворогу на півдні - фото 1
Повідомлення про втрати ворога. Фото: ВМС

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що "Панцир-С1" використовують для ближнього прикриття об’єктів від повітряного нападу. Він може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз. Комплекс "Оса" використовується для прикриття наземних сил і є найбільш поширеною в армії окупантів системою ППО. 

Нагадаємо, українські військові завдали удару по будівлі з військовими РФ на Курщині. Також під Смоленськом українські безпілотники атакували нафтобазу.

Одеса війна ВМС ППО дрони

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