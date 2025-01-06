Украинские моряки уничтожили три вражеские системы ПВО на юге за сутки

Оставили без защиты — мощный удар ВМС по врагу на юге
Бойцы Военно-Морских Сил ВСУ за сутки вывели из строя три системы российской противовоздушной обороны. Речь идет о двух зенитно-ракетных комплексах "Панцирь С-1" и зенитно-ракетном комплексе "Оса".
Об этом сообщили в ВМС в понедельник, 6 января.
Что известно
В В ВМС рассказывают, что один из "Панцирей" поразили во время дежурства на боевой позиции в Херсонской области. Украинский беспилотник ударил прямо по кабине с операторами системы ПВО. До самого удара комплекс никак не отреагировал на приближение дрона.
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе", — говорится в сообщении.
Отметим, что "Панцирь-С1" используют для ближнего прикрытия объектов от воздушного нападения. Он может защищать объект от наземных и надводных угроз. Комплекс "Оса" используется для прикрытия наземных сил и является наиболее распространенной в армии оккупантов системой ПВО.
Напомним, украинские военные нанесли удар по зданию с военными РФ на Курщине. Также под Смоленском украинские беспилотники атаковали нефтебазу.
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