Украинские моряки уничтожили три вражеские системы ПВО на юге за сутки

Украинские защитники уничтожили российские системы ПВО. Фото: иллюстративное/росСМИ

Бойцы Военно-Морских Сил ВСУ за сутки вывели из строя три системы российской противовоздушной обороны. Речь идет о двух зенитно-ракетных комплексах "Панцирь С-1" и зенитно-ракетном комплексе "Оса".

Об этом сообщили в ВМС в понедельник, 6 января.

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В В ВМС рассказывают, что один из "Панцирей" поразили во время дежурства на боевой позиции в Херсонской области. Украинский беспилотник ударил прямо по кабине с операторами системы ПВО. До самого удара комплекс никак не отреагировал на приближение дрона.

Сообщение о потерях врага. Фото: ВМС

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе", — говорится в сообщении.

Отметим, что "Панцирь-С1" используют для ближнего прикрытия объектов от воздушного нападения. Он может защищать объект от наземных и надводных угроз. Комплекс "Оса" используется для прикрытия наземных сил и является наиболее распространенной в армии оккупантов системой ПВО.

Напомним, украинские военные нанесли удар по зданию с военными РФ на Курщине. Также под Смоленском украинские беспилотники атаковали нефтебазу.